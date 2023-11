3 z 4

Po obiedzie aktor wybrał się do kościoła. Chodzenie nie sprawia mu już problemów, a to znak, że może gwiazdor będzie mógł wrócić do "Barw szczęścia"! Jakiś czas temu Adrianna Biedrzyńska opublikowała nagranie, na którym aktor czyta scenariusz do nowego sezonu serialu.