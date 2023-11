Znamy już datę premiery nowego sezonu „M jak miłość”. Pierwszy odcinek po wakacjach zostanie wyemitowany 10 września. To wtedy zobaczymy, co się dzieje z Izą. Okazuje się, że Artur nie ma zamiaru dać za wygraną i ma już kolejny plan, aby zemścić się na niej i Marcinie. Skalski jest nieobliczalny i już wkrótce widzowie będą mieli okazje się o tym przekonać!

Co tym razem Artur planuje wobec Izy?

Artur Skalski w poprzednim sezonie „M jak miłość” uciekł ze szpitala psychiatrycznego. Co zaskakujące, schronienia udzieli mu była lekarka Daria, która naraża swoją karierę i życie, obdarzając byłego pacjenta zaufaniem, na które nie zasługuje. Zakochana kobieta nie orientuje się, że jest wykorzystywana. Zapewni Arturowi dach nad głową, a ten będzie mógł intrygować przeciwko Izie i Marcinowi.

Przebiegły psychopata upozoruje swój wyjazd z kraju i uśpi czujność Marcina. Iza też odetchnie z ulgą, ale to tylko cisza przed burzą. „TeleTydzień” poinformował, że Artur znów dopadnie Izę. Tym razem jednak jest jeszcze bardziej niebezpieczny, bo szuka zemsty za ucieczkę, rozstanie i odebranie Mai.

Czy Marcin i Jakub w porę znajdą Lewińską? Jak tym razem zakończy się chory plan Skalskiego?

Jakub uratuje Izę?

Niedawno na oficjalnym profilu "M jak miłość" na Instagramie pojawiło się zdjęcie Jakuba Karskiego. Przystojny policjant celuje do kogoś z broni? Być może to on uratuje Izę z rąk Artura! Jak wiadomo będzie pomagał Marcinowi chronić Lewińską i to on na bieżąco będzie informował parę, o tym co aktualnie dzieje się ze Skalskim. Uda się uratować Izę i w kobieta w końcu będzie mogła wziąć ślub z ukochanym?

Co stanie się z Izą?

Artur nie ma zamiaru się poddać! Ma już nowy plan

