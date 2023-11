Iza z „M jak miłość” nie może przestać myśleć o niebezpieczeństwie, jakie na nią czeka ze strony Artura. Do tej pory cały czas się go obawiała, ale przez pułapkę, jaką na nią zastawił w walentynki jest śmiertelnie przerażona i poważnie obawia się o swoje życie. Jednak w 1449 odcinku, który zobaczymy 28 maja, Lewińska zrobi coś nieoczekiwanego.

Pojedzie do szpitala odwiedzić Skalskiego! Chodzi jednak o wujka Artura. Józef Skalski jest śmiertelnie chory i zadzwonił do Izy, prosząc o ostatnią rozmowę. Co wyzna jej wujek psychopaty, będąc na łożu śmierci?

