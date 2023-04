Hiszpańskie seriale: 9 propozycji, które wciągnięcie !

Hiszpańskie seriale słyną z historii przepełnionych intrygami, melodramatami, a perypetie bohaterów są bardzo poplątane. Nie brakuje serii o uczniach z rodzin z wyższych sfer z kryminalnym wątkiem, produkcji o kartelach narkotykowych czy też śmiałych napadach rabunkowych. Ostrzegamy — te hiszpańskie seriale wciągają na długie godziny.

Spis treści:

Hiszpańskie seriale zacznijmy od „Szkoły dla Elity”. Jest to hiszpańska propozycja serialu młodzieżowego, który swoją premierę miał w 2018 roku. Opowiada o uczniach i ich rodzinach, którzy uczęszczają do jednej z najbardziej elitarnych szkół w Hiszpanii.

W liceum pojawia się trójka nowych uczniów, którzy pochodzą z klasy robotniczej. Ciężko im jest odnaleźć się w nowych realiach, przed którymi zostali postawieni, gdyż młodzież z bogatych domów nie patyczkuje się z nimi. Pewnego dnia dochodzi do tragedii, w której jeden z nastolatków ginie. Kto odpowiada za zabójstwo? Czy to jeden z nowych uczniów? Czy są to jakieś stare porachunki wśród bogatych nastolatków? Na te pytania będziesz znała odpowiedź, jeśli włączysz ten hiszpański serial na Netflixie.

Wątek całej fabuły kręci się wokół historii społeczno-ekonomicznej i walce oraz władzy w tle. Fani tego gatunku wciągną się w tę produkcję bez dwóch zdań!

Drugą propozycją hiszpańskiego serialu są „Uwięzione”. Dzięki tej produkcji przeniesiesz się w świat więzienny, co nie dla każdego jest jednak komfortowe.

Historia opowiada o młodej dziewczynie, która zakochuje się bez opamiętania w swoim szefie. Przez niego popełnia przestępstwa podatkowe, co skutkuje umieszczeniem jej w więzieniu Cruz del Sur. Jednakże może być zwolniona z kary po wpłaceniu wysokiej kaucji, co jest dla kobiety światełkiem w tunelu. Stara się ją za wszelką cenę zebrać jej rodzina. Na miejscu bohaterka musi zmierzyć się z codziennym życiem więźniarek, które mają na swoim koncie o wiele gorsze przestępstwa, niż jej, może by się wydawać, błahe. Każda z kobiet ma jeden cel – przetrwać. Od teraz Macarena będzie robiła co w swojej mocy, by zaznaczyć swoje miejsce w szeregu oraz nauczyć się walki o swoje, a ta nie zawsze będzie równa.

Mamy dobrą wiadomość dla fanów „Domu z Papieru”! Przewiną się tu znajome twarze, które mogliśmy śledzić w tym serialu przez 5 sezonów. W „Uwięzionych” jednakże będziesz miała okazję obserwować walkę o przetrwanie, która nie zawsze będzie równa.

Czy ktoś mówił „Dom z Papieru”? Jeśli tytuł jest ci obcy, bądź zastanawiałaś się, czy obejrzeć ten hiszpański serial, to jest właśnie znak, by wieczorem włączyć go na Netlixie.

Fabuła opowiada o ośmiorgu przestępcach, którzy napadają na hiszpańską mennicę. Gra jest warta świeczki, ponieważ do zgarnięcia jest nawet 2,5 miliarda euro! Całą akcję nadzoruje tajemniczy Profesor, który przygotowywał się do tego napadu wiele miesięcy, przewidując każdy, nawet najmniejszy ruch policji. Żaden z uczestników napadu nie zna swojego imienia. Posługują się jedynie pseudonimami, jakimi są nazwy światowych miast. Z czasem wydaje się, że cały misterny plan pójdzie gładko, przecież zaplanowany był ze wszystkimi szczegółami. Jednakże Profesor przekona się na własnej skórze, że nie do końca zda on egzamin i będzie musiał mierzyć się z konsekwencjami.

Produkcja doczekała się aż 5 sezonów, a pierwszy z nich zadebiutował w 2017 roku. Jeśli zainteresowała cię fabuła „Domu z Papieru”, to warto dowiedzieć się również, jakie posiada Netlix seriale.

Kolejną z propozycji hiszpańskich seriali jest produkcja o miłości. „Velvet” składa się z 4 sezonów. Jest niezwykle wciągający, zatem szykuj sobie popołudnia, bo już wiesz, jak je spędzisz!

Akcja dzieje się w Madrycie w połowie XX wieku. Główni bohaterowie dorastają oraz pracują w prestiżowym domu mody Velvet. Właścicielem jest Alberto. Trafia tam też Ana, której zmarła matka. Wychowywał ją wuj. Mężczyzna po czasie zakochuje się w kobiecie. Niestety dzielące ich różnice społeczne nie są czasem do przeskoczenia. Pewnego dnia postanawiają uciec. Ich miłość musi pokonać niejedną przeszkodę. Czy w tym przypadku wygra prawdziwe oraz szczere uczucie?

Zakazana miłość oraz walka o nią to coś, co lubimy najbardziej. Tę produkcję jeszcze przyjemniej ogląda się ze względu na klimat opowieści. Zobacz, jak gorące uczucie rozkwitało w tamtych czasach. Szykuj się na aż 4 sezony!

„Toy Boy” to kolejny hiszpański serial na naszej liście, który polecamy ci obejrzeć. Historia opowiada o mężczyźnie, który wciela się w tancerza erotycznego.

Głównym bohaterem jest przystojny Hugo, który pracuje jako striptizer w klubie erotycznym. Jego dotychczasowe życie zmienia się o 180 stopni, gdy pewnego dnia budzi się obok spalonego ciała. Miejscowa policja ustala, że był to mąż jego kochanki Macareny. Po niesprawiedliwym wyroku mężczyzna zostaje uznany za winnego, trafiając do więzienia. Spędza tam niewinnie aż siedem lat do czasu, gdy odwiedza go prawniczka Triana Marin. Oferuje mu ona pomoc. Uzyskuje dla mężczyzny unieważnienie wyroku, dzięki czemu Hugo wychodzi na wolność. Pragnie, by prawdy stało się zadość. Były striptizer nie ufa nowej znajomej. Jednakże postanawia znaleźć z nią mordercę sprzed lat. Czy parze się to uda?

Nie martw się, gdyż historię Hugo możesz oglądać aż przez 2 sezony. Jeśli więc spodobała ci się fabuła, to założymy się, że ten hiszpański serial obejrzysz w kilka wieczorów!

Tym razem zaproponujemy ci cofnięcie się w czasie. Mowa tu o hiszpańskim serialu „Telefonistki”, który ukazuje zdarzenia z 1928 roku w Madrycie.

We wspomnianym wcześniej mieście w centrum miasta otwiera się siedziba państwowa spółki telefonicznej. Przyciąga ona uwagę mnóstwa dziewcząt. Pragną one pracować jako telefonistki. Bowiem w tym miejscu czeka ich możliwość zrealizowania własnych aspiracji. Cztery kobiety, które pochodzą z bardzo różnych środowisk, rozpoczynają tam pracę. Jednakże mierzyć się muszą z dużą dawką zawiści oraz zdrad, które będą musiały doświadczać każdego dnia, przy okazji poświęcając miłość, przyjaźń oraz sukces.

Do tego wszystkiego nie zabraknie również poważnych rozmów, kłótni czy mężczyzn w garniturach. Telenowele bowiem mają to do siebie, że tajemnice oraz sekrety z przeszłości mogą odmienić los bohaterów.

Kolejną z propozycji hiszpańskich seriali jest „Życie bez pozwolenia”. Ta kryminalna fabuła posiada 2 sezony, więc pozostaniesz chwilę dłużej z rodziną Bandeira.

Historia dzieje się w Galicji, gdzie interesy prowadzi Nemo Bandeira. Uchodzi za szanowanego w okolicy biznesmena, który prowadzi wiele interesów w rodzinnym mieście oraz w całej Hiszpanii. Pod przykrywką tych interesów, prowadzi również te nielegalne, które związane są z przemytem narkotyków z Ameryki Południowej. Mężczyzna, gdy kończy 60 lat, dowiaduje się, że zdiagnozowano u niego chorobę Alzheimera. Pełen obaw decyduje się przygotować swój dorobek, by przekazać go dzieciom Ninie i Carlosowi.

Jeśli lubisz tego typu produkcje, to seriale o mafii również powinny być w twoim guście. Jednakże zdarzają się tu również elementy telenoweli, co zadowoli każdego widza.

Przedostatnią propozycją hiszpańskich seriali jest „Narcos”. To jedna z bardziej znanych produkcji Netflixa. Fabuła oparta jest na prawdziwych wydarzeniach słynnego, kolumbijskiego barona narkotykowego.

Pablo Escobar jest bossem kartelu narkotykowego. Jego rodzinne miasto to Medelin w Kolumbii. Jest oddany swojej rodzinie. Mężczyzna dosyć szybko zbija fortunę na handlu w kokainą. Przy swoim boku ma oddanych mu ludzi, którzy są nawet w stanie poświęcić dla niego życie. Wszystko idzie jak po maśle do czasu, gdy zaczynają się nim interesować władze federalne USA. Ich głównym celem stanie się schwytanie głównego bohatera i zaprzestanie raz na zawsze jego działalności.

Wydarzenia, które przedstawia ten hiszpański serial, miały miejsce w późnych latach 80. Ponadto nie zdziwi cię raczej fakt, że ten serial o narkotykach dostał wiele nagród oraz zyskał miliony widzów na całym świecie. Do dyspozycji masz 3 sezony.

Kończąc ranking o hiszpańskich serialach, zaproponujemy ci produkcję pt. „Valeria”. Posiada 2 sezony, więc będzie to miły przerywnik między pracą i obowiązkami.

Historia opowiada o tytułowej Valerii. Kobieta jest pisarką, która odczuwa kryzys twórczy, po wygranej w konkursie na opowiadanie. Dostała również propozycję, by wydała książkę. Ponadto kryzysu w jej życiu nie brakuje również tego w małżeństwie. Liczyć może na swoje najlepsze przyjaciółki – Lolę, Neree oraz Carmen. Lola ma romans z żonatym mężczyzną. Dziewczyna przekonuje koleżanki, że jest to dla niej najlepsze wyjście. Nerea natomiast nie może znaleźć dziewczyny i boi się powiedzieć rodzicom prawdę o sobie. Jest i Carmen, która podkochuje się w koledze. Dziewczyny wspierają ją w trudnych dla niej chwilach oraz dzielą się swoimi przygodami.

Produkcja ta jest idealnym rozwiązaniem na wieczorny relaks. Dzięki „Valerii” poczujesz hiszpański klimat, który wciąga. Dodamy jeszcze, że ten hiszpański serial został nakręcony na podstawie książki „W butach Valerii” autorstwa Elisabet Benavent.

To nie koniec wrażeń. Zdajemy sobie sprawę, że prawdziwy fan seriali, a zwłaszcza tych hiszpańskich, ma ochotę na więcej emocji. Przychodzimy ci zatem z pomocą. Poniżej znajdziesz jeszcze kilka ciekawych propozycji, obok których również nie jest łatwo przejść obojętnie: