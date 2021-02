Gwiazdy, które wspólnie wystąpiły w "Tańcu z gwiazdami" dołączyły do obsady "Pierwszej miłości"! Co na to fani serialu?

Już wkrótce w serialu "Pierwsza miłość" pojawią się nowi bohaterowie! Do obsady popularnej produkcji telewizji Polsat dołączy znana aktorka i... tancerz! Mowa oczywiście o Joannie Moro i Rafale Maseraku, którzy w 2014 roku, tańczyli razem w programie "Taniec z gwiazdami"! W jakie role się wcielą? Sprawdźcie szczegóły!

Joanna Moro i Rafał Maserak dołączyli do obsady w "Pierwszej miłości"

Oficjalne profile polsatowskich produkcji pochwaliły się na Instagramie radosną nowiną. Do uwielbianego przez widzów serialu "Pierwsza miłość" dołączą artyści, którzy tworzyli duet w "Tańcu z gwiazdami". Czy dawna znajomość sprawi, że aktorce i tancerzowi będzie łatwiej odnaleźć się na planie?

Już niedługo ulubione miejsce bohaterów "Pierwszej miłości", czyli Barbarian, stanie się planem zdjęciowym, na którym poznamy nowych bohaterów. Będą nimi reżyserka Barbara oraz aktor Max. Jak ta dwójka znajdzie się w Barbarianie? Partner Kingi, Janek, to dobry znajomy Barbary - reżyserka poszukiwała idealnego miejsca do kręcenia zdjęć do swojej nowej produkcji i dzięki pomocy Janka, uda jej się je znaleźć właśnie w Barbarianie.

Joanna Moro wcieli się w rolę Barbary, a Rafał Maserak w rolę aktora Maxa, który występuje w produkcji serialowej reżyserki. O tym jak ten duet poradzi sobie w nowym wyzwaniu, będziemy mogli się przekonać już niedługo. Premierowe odcinki "Pierwszej miłości" ruszają na antenie Polsatu już 1 marca, od poniedziałku do piątku o godzinie 18:00!

Jedno jest pewne - Joanna Moro i Rafał Maserak na pewno świetnie dogadują się na planie serialu. W końcu 7 lat temu razem tańczyli w "Tańcu z gwiazdami" i dotarli aż do finału!

W 2014 roku wspólnie tańczyli na parkiecie pierwszej edycji Dancing With The Stars. Taniec z Gwiazdami, a teraz wystąpią w serialu! 🥰 @joannamoro.official oraz @rmaserak dołączyli do obsady @pierwszamilosc! - czytamy w komunikacie opublikowanym na Instagramie "Tańca z gwiazdami".

A jak fani zareagowali na wieść, że aktorka i tancerz dołączyli do obsady serialu? Wygląda na to, że zdecydowana większość z nich bardzo ucieszyła się na wieść, że teraz zobaczą ten duet w "Pierwszej miłości". Wielu z nich jest ciekawych, jak Rafał Maserak poradzi sobie w tym aktorskim wyzwaniu i mocno trzyma kciuki za tancerza.

- Super, powodzenia. Nowa krew. - Ulala! No to czekamy 💁‍♀️ - O fajnie, super czekamy 😍👏 - Powodzenia👏 - Wow! Już nie mogę się doczekać :) Ja nie wiedziałam, że on jest aktorem - piszą fani.

A Wam jak się podoba ten duet? Cieszycie się, że Joanna Moro i Rafał Maserak dołączyli do obsady "Pierwszej miłości"?

Fani mocno trzymają kciuki w szczególności za tancerza i nie mogą się doczekać, kiedy zobaczą go w roli aktora!

Z niecierpliwością czekamy na pierwsze odcinki "Pierwszej miłości" z udziałem Joanny Moro i Rafała Maseraka!