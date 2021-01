Gwiazda "Must Be The Music" dołączyła do obsady "M jak miłość"! Kogo zagra? Wiemy!

Marzena Gargas, którą widzowie mogą kojarzyć z muzycznego show Polsatu, pojawi się w najnowszym odcinku "M jak miłość"! Okazuje się, że wokalistka, która w przeszłości wystąpiła w "Must Be The Music" wystąpi w hitowym serialu Telewizyjnej Dwójki. Kogo zagra i czy zostanie w "M jak miłość" na dłużej? Wiemy!

Nowa bohaterka w "M jak miłość"

Już dziś wieczorem, 26 stycznia, Telewizyjna Dwójka wyemituje 1561 odcinek "M jak miłość" a w nim gościnny występ gwiazdy "Must Be The Music", Marzeny Gargas. Była uczestniczka show Polsatu zagra córkę pisarza Iwańskiego (Robert Czechowski), który współpracuje z Izą (Adriana Kalska)- jej bohaterka pojawi się na wieczorze autorskim ojca, robiąc tym artyście sporą niespodziankę. Co jeszcze wydarzy się w serialu?

Aneta (Ilona Janyst) znów pokłóci się z Arkiem (Mikołaj Bartosiewicz). Lekarka odkryje, że nagle skreślono ją z grafiku, a zabieg, do którego szykowała się już od kilku dni, ma wykonać Karnowski. Aneta będzie wściekła i zaatakuje kolegę z pracy.

- To mój pacjent i mój zabieg!

- Decyzja szefa, złotko, przykro mi...

- A ty nie miałeś z tym nic wspólnego?!

Szybko okaże się jednak, że to przez Argasińskiego (Karol Strasburger) Aneta została wykreślona z grafiku! Olek (Maurycy Popiel) zauważy, że ordynator dyskryminuje kobiety w pracy.

- Jako operatorzy kobiety średnio się sprawdzają... Tu trzeba mieć skórę nosorożca. Liczy się wytrzymałość na stres… W naszej specjalizacji siła fizyczna też nie jest bez znaczenia. Proszę się nie gniewać, ale nie widzę doktor Chodakowskiej w tej roli...

Czy Aneta sprawi, że ordynator zmieni zdanie w tej sprawie? Sprawdźcie, co jeszcze w nowym odcinku "M jak miłość"! Marcin (Mikołaj Roznerski) powie Izie, że pracuje dla żony jej szefa i znalazł dowody, że Bosacki (Dariusz KOrdek) ją zdradza. Iza postanowi porozmawiać z Bosackim.

Strasznie mi przykro, ale... mąż ma taką pracę i...-zacznie Iza.

Jak przełożony zareaguje na słowa Izy? Odpowiedź już dziś wieczorem.

A w final "M jak miłość" nowy romans Łukasza (Jakub Józefowicz). Wojciechowski wybierze się na lunch i romantyczny spacer z Patrycją (Alżbeta Lenska), żoną ordynatora!

- Piękny widok. Nigdy tu nie byłam...

- Zawsze musi być ten pierwszy raz…

Na randce nie zabraknie pocałunków, a po spotkaniu Argasińska opowie Marcie (Dominika Ostałowska) o swoich kochanku!

- Wyglądasz, jakbyś miała osiemnaście lat...

- Bo tak się czuję! Nie wiem, jak to się stało, ale chyba się zadurzyłam… I to w kimś dużo ode mnie młodszym!(...) To szaleństwo, zupełne wariactwo... Ja jestem po czterdziestce, a on nie ma jeszcze nawet trzydziestu lat! Tylko błagam, nie oceniaj mnie…

- Ja? Nigdy w życiu. Przecież widzę, jak promieniejesz... Mogę ci co najwyżej pozazdrościć i kibicować!

- To nie potrwa długo, on na pewno zaraz się znudzi. Zresztą, założę się, że ma dziewczynę w swoim wieku… Ale póki co… chwilo, trwaj!

Czy Marta dowie się, że kochankiem przyjaciółki jest jej syn?

