Artur dał się poznać widzom „M jak miłość” jako bardzo przebiegła osoba! W kolejnym sezonie serialu, który zobaczymy po wakacjach, Skalski znów pokaże swoje umiejętności manipulacyjne i tym razem omota piękną lekarkę, Darię.

Psychiatra, już kiedy Artur był w szpitalu miała do niego słabość. Chciała nawet przekazać go pod opiekę innego lekarza, bo obawiała się, że może coś do niego czuć. Ostatecznie zrezygnowała z tego, a bliższe poznanie psychopaty sprawiło, że całkowicie zawrócił jej w głowie! Będzie tak bardzo zaślepiona miłością, że ukryje Skalskiego przed policją?

