Uwaga! W treści artkuły znajdują się spoilery 2. sezonu „Rodu smoka”.

Aktor Ewan Mitchell zapowiedział poważną konfrontację w 2. sezonie „Rodu smoka”.

Dramat fantasy HBO w swoim 2. sezonie wyemitował epicki czwarty odcinek, trafnie zatytułowany „Smok czerwony i złoty”, w którym wojna domowa Targaryenów osiągnęła szczyt pomiędzy rywalizującymi pretendentami do Żelaznego Tronu, królem Aegonem II Targaryenem (Tom Glynn-Carney ) a królowa Rhaenyra I Targaryen (Emma D'Arcy).

W rozmowie z RadioTimes.com aktor Ewan Mitchell został przesłuchany w sprawie nieuniknionego starcia, jakie ma nastąpić pomiędzy księciem Aemondem Targaryenem a jego równie bezwzględnym wujkiem, księciem Daemonem Targaryenem (Matt Smith).

Kiedy Aemond brał udział w bitwie, w której także jego brat Aegon i krewna księżniczka Rhaenys Targaryen (Eve Best) wzbili się w przestworza na swoich smokach, pokazał swoje najbardziej bezduszne zachowanie, doprowadzając do śmierci Rhaenys i zostawiając brata złamany.

Jak będzie wyglądało starcie Aemonda i Daemona w 2. sezonie „Rodu smoka”? Aktor Ewan Mitchell komentuje

Co ciekawe, Mitchell odpowiedział, jakie może wyrządzić starcie smoków, stwierdzając: „Myślę, że po tym, co zrobi Aemond w odcinku 4., spotka się to z pewnym odwetem i za jaką cenę? Wiesz, widzisz szkody wyrządzone przez te trzy smoki, a po tej chwili całe Westeros dopiero doświadczyło smoczej wojny i tego, co może ona zrobić”.

Następnie dodał: „Co mogę powiedzieć o nim i Daemonie, gdyby ci dwaj goście kiedykolwiek usiedli razem w jednym pokoju? Wiesz, każde narzędzie w domu stałoby się śmiercionośną bronią”.

Oczywiście widzieliśmy, jak obaj mężczyźni udowodnili, że są najbardziej zaciekłymi wojownikami po obu stronach rodziny Targaryenów. Mimo to Mitchell utrzymuje, że jego bohater przede wszystkim szukał miłości.

Zapytany o to, jak relacje Aemonda z jego matką, królową wdową Alicent Hightower (Olivia Cooke) wpłynęły na innych w jego życiu, Mitchell skomentował: „Ktoś mnie kiedyś zapytał, czy według mnie Aemond ma problemy z matką, ale ja myślę, że nie. Myślę, że ma jakieś trudności – po prostu chciał, żeby jego mama kochała go trochę bardziej”.

„Był synem rezerwowym, był na uboczu. I wiecie, dzieci, potrzebują tej bezwarunkowej miłości, aby wykształcić w sobie zrównoważony pogląd na siebie, więc Aemond, ponieważ nigdy tego nie miał, musiał jej poszukać – trzeba szukać surogatów w inny sposób – on znalazł w Vhagar tę starszą smoczycę i znalazł Sylvię”.

„I wiesz, dzieci potrzebują do rozwoju tego zrównoważonego poglądu, potrzebują bezwarunkowej miłości, a jeśli wioska nie przyjmie dziecka, spalą je, aby poczuć jego ciepło. Będą szukać potwierdzenia w inny sposób. Zostaną zauważeni innymi sposobami, a w przypadku Aemonda będzie to możliwe dzięki wojnie”.

Zredagował i przetłumaczył Mateusz Sidorek.