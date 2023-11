3 z 4

W tym samym odcinku Ula zobaczy awanturę Natalki z Justyną. Jednak siostra nie będzie jej chciała zdradzić, o co się tak pokłóciły. Ula nie da za wygraną i będzie chciała poznać prawdę!

Aby to zrobić poprosi o pomoc byłego narzeczonego, w końcu Natalka z nim pracowała i niedługo okaże się, że znów będzie. Ula postara się nakłonić Janka, aby porozmawiał z przyjaciółką i dowiedział się, o co chodzi między nią a Justyną. Morawski zgodzi się i razem z dawną miłością uknuje plan, jak pomóc Natalce! Sprawdźcie na następnej stronie, czy im się to uda...