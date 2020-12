Dramat Kingi w "M jak miłość". W najnowszym odcinku dojdzie do wypadku Zduńskiej! Przerażające sceny w serialu TVP

Już w najbliższy poniedziałek (14 grudnia) Telewizyjna Dwójka wyemituje 1550 odcinek "M jak miłość" w którym dojdzie do dramatycznych wydarzeń z udziałem Kingi (Katarzyna Cichopek)! Między Kingą a Piotrkiem (Marcin Mroczek) wybuchnie kolejna awantura, a później dojdzie do przerażającego wypadku Zduńskiej! Zobaczcie zdjęcia i opis najnowszej odsłony "M jak miłość"!

Kinga Zduńska w szpitalu

Kinga i Piotrek wciąż próbują ratować swoje małżeństwo, ale wystarczy tylko iskra, żeby zrobiło się między nimi naprawdę gorąco. Przekonamy się o tym już w najnowszym odcinku, kiedy dojdzie do kolejnej awantury w domu Zduńskich. Kinga odkryje przypadkiem, że jej mąż na nowo współpracuje z Kamilą (Anna Gorajska) i od razu zacznie robić ukochanemu wymówki.

- Kiedy i czy w ogóle zamierzałeś powiedzieć mi o tym zastępstwie?

- To awaryjna sytuacja, bo Kamil skręcił nogę i w ogóle nie ma o czym mówić…

- Jest, bo nie tak się umawialiśmy!

- Przesadzasz, naprawdę... Oprócz Kamila tylko ja jestem wprowadzony w tę sprawę! To co miałem zrobić?

- Powiedzieć mi prawdę! Pamiętasz naszą rozmowę o zaufaniu? Nie, chyba nie pamiętasz!

Piotr wyjdzie w finale do pracy, a kilka godzin później w domu Zduńskich dojdzie do groźnego wypadku. Niosąc pranie, Kinga potknie się o zabawkę syna i spadnie ze schodów! Przerażony Misiek (Aleksander Bożyk) zadzwoni do ojca.

- Tato, wracaj! Mama spadła ze schodów i się zabiła!

Na szczęście, kiedy Piotrek dotrze do domu Kinga będzie już przytomna. Zduński zawiezie żonę do szpitala.

- Boże, Kinia! Co się stało?!

- Lekko mnie zamroczyło, ale… nic mi nie jest... Tylko się poobijałam. I boli mnie głowa… Strasznie mi niedobrze…

- Jedziemy do szpitala!

- Nigdzie nie jadę…

- I to już, zaraz... albo wzywam karetkę!



Po badaniach lekarze zatrzymają Zduńską na obserwacji.

- Podejrzewamy wstrząśnienie mózgu, na szczęście tomografia nie wykazała niczego poważniejszego...

- Ale, panie doktorze, ja już naprawdę dobrze się czuję...

- Straciła pani na chwilę przytomność, objawy też były dość niepokojące... Więc na wszelki wypadek niech jednak pani u nas zostanie!

W finale Piotr wyzna za to żonie, jak bardzo ostatnie wydarzenia nim wstrząsnęły...



- Wiesz, kiedy Misiek do mnie zadzwonił i powiedział, że spadłaś ze schodów i… Te koszmarne minuty, zanim dotarłem do domu… uświadomiły mi, że nikt inny i nic innego się nie liczy. Gdyby ciebie zabrakło… Kinga, ty... jesteś całym moim światem…

Czy dramatyczny wypadek Kingi zakończy kryzys w małżeństwie Zduńskich?

Między Kingą a Piotrkiem dojdzie do kolejnej awantury.