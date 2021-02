"M jak miłość": Sonia wpadnie w furię po decyzji Janka. Co zrobił policjant?

Relacja Sonii i Janka w „M jak miłość” wydaje się niekończącym pasmem nieszczęść. Kiedy wydawało się, że para w końcu powie sobie sakramentalne „tak” nieoczekiwanie spotkał ich kolejny dramat. Tego było już za wiele dla policjanta, który niemal nie zginął na własnym ślubie i ostatecznie Janek postanowił zakończyć relację z Sonią .

Zostawię Sonię. Moja decyzja jest ostateczna

Janek zrobił to jednak w sposób, który zszokował Sonię! Policjantka na wieść, że jej ukochany wyprowadza się od niej wpadnie w furię i urządzi przykutemu do szpitalnego łóżka mężczyźnie awanturę. O ich kłótni będzie mówił cały szpital! Janek przestraszy się narzeczonej!?

Sonia wpadnie w furię po decyzji Janka dotyczącej wyprowadzki!

W 1567 odcinku „M jak miłość”, który zostanie wyemitowany 16 lutego Sonia dowie się, że Janek kazał zabrać Rafałowi wszystkie jego rzeczy z ich mieszkania. Po tym, jak mężczyzna zdecydował, że ona nie może go odwiedzać w szpitalu – tego będzie dla niej za wiele! Od Weroniki dowie się, że to u niej ma zatrzymać się Janek po wyjściu ze szpitala.

Kobieta wpadnie w szał i pojedzie do narzeczonego, jednak w szpitalu policjanci nie będą chcieli jej wpuścić. To jednak nie będzie dla niej problemem, bo wściekła zdecyduje się wtargnąć do sali niedoszłego męża. Tam będzie chciała przekonać Janka do zmiany decyzji i kiedy powie, że przecież mieli wziąć ślub, usłyszy gorzkie słowa:

Ale go nie wzięliśmy. Jesteś wolna, masz całe życie przed sobą!

Wygląda na to, że Sonia mimo wszystko nie zamierza się poddawać i będzie walczyła o Janka, choć jego zachowanie jest dla niej zupełnie niezrozumiałe! Będą znów razem?

Wydaje się, że decyzja Janka o rozstaniu z Sonią jest ostateczna.

Czy jest szansa, że para w końcu weźmie ślub?