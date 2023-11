Wielka niespodzianka dla fanów "Rancza"! Powstanie film oparty na wielkim hicie opowiadającym o perypetiach mieszkańców Wilkowyj! Szczegóły zapowiedział producent hitu:

W tym roku nie będzie nowych odcinków "Rancza". Serial pochłania mnóstwo czasu i energii. Postanowiliśmy zrobić przerwę po dziesiątym sezonie, nie wykluczam jednak, że za jakiś czas wrócimy do tej produkcji. W tej pracy nigdy nie mówimy nigdy. Powstaje za to film fabularny. Nie mogę na razie podać daty premiery- w rozmowie z "Presserwisem" przyznał Maciej Strzembosz.

Co o powrocie Rancza mówi jedna z głównych bohaterek?

O komentarz w tej sprawie postanowiliśmy zapytać kochaną przez widzów Krystynę Więcławską, czyli Dorotę Chotecką! Gwiazda w rozmowie z Party.pl przyznaje, że o powrocie "Rancza" w formie filmu dowiedziała się z mediów będąc na wakacjach z rodziną. Byłaby zadowolona, gdyby mogła w nim zagrać:

O tym, że powstaje film na podstawie „Rancza”, dowiedziałam się z prasy podczas wakacji. Byłoby bardzo miło tam zagrać :) Sądzę, że byłaby to genialna produkcja, skoro zajęliby się nią twórcy serialu. Na pewno chętnie wystąpiłyby w niej wszystkie gwiazdy! Ale czy to prawda, czy rzeczywiście ten film powstanie, przekonamy się niebawem - mówi nam Chotecka.

A czy gwiazda tęskni za pracą na planie "Rancza"?

Co do samego serialu - z przyjemnością wróciłabym na plan. Mam ogromny sentyment do tej pracy. Te miejsca, atmosfera, pejzaże, ekipa… Dziś kręcilibyśmy sezon na wiosnę, na pewno byłoby to coś fantastycznego. Powroty w to samo miejsce są niebywałe. A więc tęsknota jest… :) - przekonuje Chotecka.