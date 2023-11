Dominika Figurska, którą doskonale znamy z roli Ewy Skalskiej w serialu „M jak miłość” ma wystartować w wyborach do Parlamentu Europejskiego. Jak donosi Wprost aktorka będzie kandydowała z listy Prawa i Sprawiedliwości. Figurska od dłuższego czasu jest związana z polityką. Aktualnie jest radną Sejmiku Województwa Mazowieckiego. Teraz planuje jednak zaangażować się w politykę europejską i wyruszyć do Brukseli!

Reklama

Dominika Figurska w Europarlamencie?

Dominika Figurska do niedawna była znana gównie ze swoich aktorskich ról. Mogliśmy ją zobaczyć w „M jak miłość”, „Pierwszej miłości” oraz w filmie „Smoleńsk”. W ostatnim czasie coraz mocniej angażowała się w działalność publiczną, a o jej konserwatywnych poglądach rozpisywały się media. Gwiazda zasłynęła z wyrażania mocnych opini przeciwko aborcji czy antykoncepcji.

Jak podaje Wprost, Figurska najprawdopodobniej znajdzie się na warszawskiej liście PiS do Parlamentu Europejskiego. Jej nazwisko będzie na dalszych miejscach listy, jednak partia liczy, że znane osoby zachęcą więcej wyborców do głosowania. Pierwsze miejsca na warszawskiej liście już zostały ogłoszone i należą do znanych polityków: Jacka Saryusza-Wolskiego oraz Ryszarda Czarneckiego.

Aktorka ma szansę na wygraną w majowych wyborach?

ONS.pl

Reklama

Zobacz także: Lekarz namawiał Figurską do aborcji: Powiedział, że dziecko ma zespół downa