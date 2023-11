Reklama

Przed nami finałowy odcinek "M jak miłość" w tym sezonie. Zakończenie "M jak miłość" nie będzie szczęśliwe dla Izy (Adriana Kalska) i jej córki. Artur (Tomasz Ciachorowski) w szale postanowi je porwać!

W 1377 odcinku eMki Iza dowie się, że Artur przed laty pobił Jana Adamczyka, a teraz płaci mu za milczenie! Mężczyzna porusza się na wózku, ale panicznie boi się Sklaskiego. To on poradzi Izie, żeby zabrała córkę i uciekała od męża

Nie wiem co pani chce zrobić, ale lojalnie uprzedzam, że wyprę się naszego spotkania. Boję się tego człowieka. Jeśli mogę coś doradzić, to niech pani zabiera dziecko i ucieka - jego wiadomość odczyta Artur i wpadnie w szał.





Skalski będzie wściekły, gdy odkryje, że Iza poznała już jego tajemnicę. Pobije ją za nieposłuszeństwo, a potem szybko wpakowuje ją i Maję do samochodu. Żona szaleńca będzie śmiertelnie przerażona, a jej córka ani na moment nie przestanie płakać.

Artur błagam cię, powiedz mi, dokąd nas zabierasz? Artur proszę cię! Artur... błagam - krzyczy Iza, która jednocześnie będzie próbować uspokoić Maję - i właśnie tak zakończy się ostatni odcinek "M jak miłość" w tym sezonie.

Dokąd Artur porwał Izę? Co będzie z Izą w nowych odcinkach "M jak miłość"? To pilnie strzeżona tajemnica producentów, którzy chcą, żebyśmy w napięciu czekali na nowe odcinki aż do WRZEŚNIA!

Iza będzie próbowała się ratować, ale nikt nie wyciągnie do niej pomocnej dłoni.

Porwana Iza trafi do szpitala w nowych odcinkach "M jak miłość"?!