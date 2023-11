Reklama

W 3. sezonie serialu "Diagnoza" czeka nas sporo emocji. Na jaw wyjdą między innymi grzechy Artmana (Adam Woronowicz) z przeszłości. Oprócz tego będziemy świadkami trudnej relacji między Anną (Maja Ostaszewska) a Martą (Magdalena Popławska). Przypomnijmy, że obie panie były partnerkami Artmana. Marta związała się z nim, gdy w jego życiu nie było już Anki, ale wciąż była dwójka ich dzieci. Marta pokochała je jak swoje. Dzieciaki traktowały ją jak prawdziwą mamę. Nagłe pojawienie się Anki zaburzyło wszystko. Do tej porty paniom udało się dojść do porozumienia w kwestii opieki nad córką i synem. Czy nadal tak będzie? Maja Ostaszewska zdradziła nam co nieco. Zobaczcie wideo i przekonajcie się sami, że 3. sezon zapowiada się naprawdę ciekawie!

Na widzów czeka wyjątkowy sezon "Diagnozy"