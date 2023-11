Mamy wyniki oglądalności trzech pierwszych odcinków drugiego sezonu "Diagnozy" w TVN! Serial z Mają Ostaszewską i Maciejem Zakościelnym w rolach głównych ogląda średnio aż 2,17 mln widzów - podają wirtualnemedia.pl! Jak było w poprzednim sezonie?

Trzy pierwsze odcinki pierwszego sezonu Diagnozy oglądało 1,96 mln, a to oznacza, że serial zyskał aż 210 tysięcy widzów! Czy wyniki oglądalności zadowalają stację TVN?

Wyniki tego serialu rzeczywiście wyglądają dobrze. Porównanie z początkiem pierwszej serii oczywiście wypada na korzyść nowych odcinków - w zeszłym sezonie zaczynaliśmy od umiarkowanie dobrych wyników, by skończyć na poziomie dawno nie widzianym w przypadku nowego serialu na rynku. Teraz „Diagnoza” mniej więcej utrzymuje widownię z końcówki pierwszego sezonu, co oczywiście jest dla nas powodem do zadowolenia - mówi portalowi Wirtualnemedia.pl Bogdan Czaja