Serial "Diagnoza" to najpopularniejsza nowość z jesiennej ramówki stacji TVN. Serial z Mają Ostaszewską i Maciejem Zakościelnym okazał się absolutnym hitem, który co tydzień przyciąga przed telewizory miliony widzów. I nic dziwnego, bowiem historia Anny, która w wypadku traci pamięć, a później powoli odkrywa tajemnice ze swojego życia, wciągnęła mnóstwo fanów polskich seriali.

Adam Woronowicz o "Diagnozie": Czy Artman okaże się dobrą postacią?

W jednym z odcinków Anna dowiaduje się, że jest lekarką, w przeszłości popełniła wielki błąd, przez który przeszła załamanie psychiczne i straciła rodzinę. Od siostry dowiaduje się, że była związana z prof. Janem Artmanem ( w tej roli Adam Woronowicz) i to on jest ojcem jej dzieci. Anna była w szoku, bo Artman zajmował się nią w szpitalu, gdzie trafiła po wypadku i udawał, że jej nie zna. W kolejnych odcinkach robił wszystko, żeby utrudnić jej kontakty z dziećmi i postarał się o pracę w Niemczech. Co wydarzy się dalej w "Diagnozie"? Czy Artman w 2.sezonie okaże się jednak dobrym bohaterem?

Kiedy pierwszy odcinek 2. serii "Diagnozy" i co się w nim wydarzy? Zdradza Adam Woronowicz, czyli serialowy Artman!

