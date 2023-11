3 z 5

Anna była bardzo przejęta pacjentką, która przyznała się jej do problemów z alkoholem. Niektórzy widzowie uważają, że Leśniewska również musiała się z tym borykać (dlatego zasnęła na ławce opiekując się dziećmi).

Inni sugerują, że Artman szprycował Annę lekami bądź narkotykami, by później zamknąć ją w szpitalu. A to wszystko z zazdrości, ponieważ zauważył, że Leśniewska jest od niego lepszym chirurgiem, a ze względu na ambicję nie mógł sobie pozwolić na to pozwolić.

Skąd wiadomo, że dla Artmana najważniejsza jest kariera i cechuje się tak chorą ambicją? Wystarczy tylko przypomnieć scenę z 7. odcinka, kiedy do Jana i ordynator podchodzi reporterka i pyta go, czy jest ordynatorem w szpitalu. Artman z uśmieszkiem odpowiada:

Niestety, jeszcze nie

