Robert Moskwa wrzucił ostatnio na Instagrama zdjęcie i podpisał je tak, że... wywołał burzę wśród fanów "M jak miłość". Fotka pochodzi z planu nowych odcinków serialu. Wynika z niej, że grany przez Moskwę Rogowski... może być ojcem dziecka serialowej Kingi Zduńskiej (w tej roli Katarzyna Cichopek). Widzimy go jak trzyma rękę na brzuchu Kingi Zduńskiej... Zapytaliśmy go, co ta fotka miała oznaczać. Będzie skandal?

Kontrowersyjne zdjęcie wrzucone przez Roberta Moskwę: