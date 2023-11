Honorata Witańska, która bardzo ściśle współpracowała z Heleną Englert w serialu, też nie wie skąd te pogłoski.

Moje relacje z Heleną od początku były i są jak najbardziej poprawne, koleżeńskie. Nawet teraz spotkałyśmy się przypadkiem na planie serialu "Diagnoza" i nasze stosunki wciąż są bardzo życzliwe. Jeżeli chodzi o warunki pracy moich kolegów, to ja się takimi rzeczami nie zajmuję, nie interesuje mnie to i nie wnikam w takie sprawy. Uważam, że Helena to fantastyczna dziewczyna, zdolna, z bardzo dużą kulturą i nie mam absolutnie żadnych zastrzeżeń – stwierdziła " Na Temat" Witańska.