Czy będzie drugi sezon W rytmie serca?

Będzie drugi sezon serialu "W rytmie serca"? Nowy serial telewizji Polsat, który miał swoją premierę na początku września tego roku, bardzo przypadł do gustu widzom. Każdy nowy odcinek losów serialowego doktora Żmudy przyciągał przed ekrany telewizorów średnio 2,29 miliona widzów. Jednak czy to wystarczający dużo, by stacja zdecydowała się na kontynuację serialu?

Pierwszy sezon "W rytmie serca" zaplanowano na 13 odcinków, które emitowane są w każdą niedzielę o godzinie 20:00. Czy koniec pierwszego sezonu serialu będzie również końcem produkcji? Znamy odpowiedź na to pytanie! Przeczytasz ją na następnej stronie!

