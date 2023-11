2 z 4

Co to za tajemnice? Do kogo piszesz tak wcześnie? - zapyta Marysia pewnego poranka. Córka nie będzie jednak skora do zwierzeń i wymyśli na poczekaniu odpowiedź. Jednak ta sytuacja i to, co będzie miało miejsce potem zaniepokoją Rogowską. Zobaczy, jak mężczyzna zza samochodu robi zdjęcia obcym dzieciom. Wszystko to sprawi, że baczniej zacznie przyglądać się zachowaniu córki.

To jest taki temat, który każdy rodzic przerabia w swoim życiu. Jest taki newralgiczny moment, że dziecko chce być samodzielne, dorosłe, decydować o sobie, a nie wie, że ten świat jest taki, a nie inny - wyznała Małgorzata Pieńkowska w "Kulisach M jak miłość".

