13-letnia Mia, córka aktorskiego małżeństwa - Magdy Modrej i Marka Krupskiego, zagra w serialu "Rodzinny interes" w TV Puls. Młoda dziewczynka ma już doświadczenie w pracy przed kamerą - zagrała bowiem małą rolę w paradokumencie „Malanowski i Partnerzy”. Teraz czas na większe wyzwanie:

Staram się, żeby to potraktowała jako nowe doświadczenie, nową rzecz, która może stać się jej pasją i będzie w tym kierunku szła dalej. Na pewno nie będę jej odradzać ani też jej namawiać, że to musi zrobić. Powiem szczerze, że tak naprawdę chciałabym, żeby poszła i zrobiła to, co jej serce podpowiada, ja jej nie neguję, nie krytykuję, niech gra, niech się rozwija, niech to będzie nowe doświadczenie, nowe emocje, nowe znajomości, a czas pokaże tak naprawdę, co zrobi. Ale dajemy jej wolną rękę – mówi agencji Newseria Magdalena Modra-Krupska