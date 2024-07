Co wydarzy się w 2269 odcinku "Na Wspólnej"?

W lesbijskim wątku Oli (Marty Wierzbickiej) i Klaudii jest coraz gorącej. Dziewczyny już nie ukrywają swojej miłości i dochodzi nawet do publicznego okazywania sobie czułości. Ola została przyłapana na pocałunku z ukochaną przez swojego ojca, który nie może uwierzyć w to, że jego córka kocha kobietę. Marek Zimiński o całej sytuacji opowiada Dance. Wszystko wbrew woli Oli.

Rodzice są bardzo wstrząśnięci tą informacją i postanawiają porozmawiać z córką. Marek będzie próbował udowodnić jej, że to po prostu krótki eksperyment. Ola Zimińska nie wytrzyma i między nią a rodzicami dojdzie do ostrej kłótni. Roztrzęsiona Ola nie ma zamiaru dłużej przebywać w rodzinny domu i ucieka do Klaudii. Co jeszcze wydarzy się w poniedziałkowym odcinku "Na Wspólnej"? Zobaczcie zwiastun!

TVN

Wątek lesbijski Marty Wierzbickiej staje się coraz bardziej gorący!