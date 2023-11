Wróciły "Wielkie kłamstewka"! Po mocnym finale 1.sezonu, scenarzyści znów przenieśli nas do Monterey, gdzie pozornie opadły już emocje po śmierci Perry'ego, ale główne bohaterki wciąż mierzą się z konsekwencjami tego, co wydarzyło się podczas szkolnego balu charytatywnego. Najtrudniej jest Celeste, która straciła męża i musi zmierzyć się dodatkowo z przyjazdem teściowej, która na jej oczach przeżywa żałobę po synu. Czy Mary Louise odkryje prawdę na temat tego, co stało się podczas balu? A może wygada się jedna z bohaterek? Nowy zwiastun wiele wyjaśnia!

Co w drugim odcinku "Wielkich kłamstewek"?

Już w najbliższy poniedziałek stacja HBO pokaże 2. odcinek serialu. Czy prawda na temat śmierci Perry'ego wyjdzie na jaw? Do Monterey przyjechała jego mama, Mary Louise ( w tej roli Meryl Streep), która za wszelką cenę chce dowiedzieć się, co naprawdę się stało z jej synem. W związku z tym bacznie obserwuje Celeste i jej przyjaciółki, a zwłaszcza Madeline, której nie ufa najbardziej. Czy mama Perry'ego dowie się, że śmierć jej syna nie była przypadkowa?

Okazuje się, że bohaterki serialu muszą uważać nie tylko na Mary Louise, ale również na jedną z nich - Bonnie ( w tej roli Zoë Kravitz), która najbardziej przeżywa to, co stało się na balu, bo to ona popchnęła Perry'ego. Jej zły nastrój doprowadził już do kryzysu w jej związku i wiele wskazuje na to, że to dopiero początek problemów... Madeline trzyma jednak rękę na pulsie i uspokaja swoje przyjaciółki.

"Musimy trzymać się razem. To jedyny powód, dla którego zaszłyśmy tak daleko", powie Madeline do swoich przyjaciółek.

Czy "piątkę z Monterey" czekają kłopoty? Zobaczcie zwiastun kolejnych odcinków serialu!

Nowa bohaterka serialu Mary Louise ( w tej roli Meryl Streep)