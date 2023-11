Na antenę HBO powrócił właśnie uwielbiany przez widzów serial. Pierwszy odcinek "Wielkich kłamstewek 2" wyemitowano 10 czerwca. Do grona wybitnych gwiazd, wśród których jest między innymi Nicole Kidman i Reese Whiterspoon, dołączyła jeszcze jedna ceniona na całym świecie artystka. Mowa o Meryl Streep, która już w pierwszym odcinku drugiego sezonu pokazała, że jest niedoścignionym wzorem dla wielu aktorek. Fani są zachwyceni!

Meryl Streep w "Wielkich kłamstewkach 2" wciela się w postać Mary Louise, teściowej Celeste (Nicole Kidman). Kobieta zjawia się w Monterey po tragicznej śmierci jej syna, do której doszło pod koniec pierwszego sezonu. Jak łatwo się domyśleć, Mary Louise nie tak łatwo uwierzy w nieszczęśliwy wypadek. Teściowa Celeste wciąż będzie drążyła temat. Przy okazji wmiesza się w życie osobiste synowej oraz jej przyjaciółek, na czele z Madeline (Reese Whiterspoon).

Widzowie już po pierwszym odcinku zachwycili się postacią stworzoną przez Meryl Streep. W internecie nie brakuje pochlebnych komentarzy dotyczących jej roli. Karolina Korwin Piotrowska również zachwyciła się energią oraz klasą, jaką wprowadziła do serialu Meryl Streep.

BOŻE, jakie to jest dobre

BOŻE, jakie to jest cholernie dobre!!!!!

Meryl. Ta scena z Reese...”nie lubię niskich ludzi...”

A TA scena przy stole...Zloto???????? - napisała dziennikarka na swoim Instagramie.