Reklama

Czy Artur kiedyś zniknie z życia Izy i Marcina? To pytanie zadają sobie chyba wszyscy fani "M jak miłość". Bohater, w którego wciela się Tomasz Ciachorowski, jak nikt inny potrafi podnieść ciśnienie widzom serialu. Wszyscy odetchnęli z ulgą, kiedy Skalski trafił do więzienia, ale szybko okazało się, że teraz mąż Izy (Adriana Kalska) będzie próbował raz na zawsze pozbyć się Marcina (Mikołaj Roznerski). Ostatnio okazało się, że Artur wynajął płatnego zabójcę, który ma dopaść Chodakowskiego. Czy dojdzie do tragedii? A może Artur wreszcie zniknie z życia Izy i Marcina? Odpowiedź Tomasza Ciachorowskiego może zaskakiwać...

Ciachorowski o przyszłości Artura

Tomasz Ciachorowski w rozmowie z portalem przeambitni.pl nie ukrywa, że jest zaskoczony dalszymi losami serialowego Artura z "M jak miłość". Czy Skalski wkrótce zniknie z życia Izy i Marcina? Nie!

Jestem zaskoczony tym, co scenarzyści wymyślają. Artur cały czas będzie częścią tej konstelacji w wątku Izy i Marcina. Siedzi teraz w więzieniu. Nie mogę powiedzieć, co się wydarzy, ale on nie ustanie w tych swoich próbach pokrzyżowania planów Marcinowi i Izie - zdradził Tomasz Ciachorowski.

Wszystko wskazuje więc na to, że Artur jeszcze sporo namiesza w "M jak miłość"!

Zobacz także: Dramat w „M jak miłość”! Marcin zginie, bo Jakub będzie bronił Izy?

Serialowy Artur nie zniknie z życia Izy i Marcina.

Instagram

Reklama

Tomasz Ciachorowski przyznał, że Artur jeszcze namiesza w "M jak miłość"!