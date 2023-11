Reklama

Marcin i Jakub rywalizują o uczucia Izy, co prawda nieoficjalnie, ale Chodakowski ciężko przyjmie prośbę kolegi. Policjant poprosi go o zgodę na związek z Izą. Marcin zupełnie nie będzie potrafił odnaleźć się w tej sytuacji i mimo związku z Anią, trudno będzie mu zgodzić się na tę propozycję. Zobacz, co się stanie, kiedy Jakub będzie dbał o bezpieczeństwo Izy...

Artur znów zaatakuje!

Wszystko rozstrzygnie się w 1399 odcinku „M jak miłość”. Karski spotka Marcina na siłowni i powie mu, że nowy znajomy Chodakowskiego to bandyta, który działa na zlecenie Artura. Marcin z Anią zdecydują się spotkać z Izą i Jakubem, aby przedyskutować całą sytuację i ustalić wspólny plan działania, aby odeprzeć atak Skalskiego. Sprawy się skomplikują, kiedy wyjdzie na jaw, że Jakub zapewnił bezpieczeństwo tylko Izie, zapominając o Marcinie.

Słuchajcie, nie ma co panikować. Masz tu dobry alarm, agencja sprawdziłem, jest w porządku. Poproszę też miejscowych chłopaków, żeby raz na jakiś czas przyjechał tu patrol. - w ten sposób Jakub zadba o bezpieczeńśtwo Izy.

Ania z obawy o Marcina, zapyta Karskiego wprost...

No tak, tylko to wygląda na to, że Marcin jest na celowniku .

Jednak policjant nie zareaguje i zaproponuje Chodakowskiemu, aby porozmawiał z prokuratorem. Czy zasadzka Skalskiego dojdzie do skutku i uda mu się zabić Marcina?

Marcin wpadł ma poważne problemy!

Iza i Marcin z dziećmi