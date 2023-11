Iza (Adriana Kalska) jest skazana na Artura (Tomasz Ciachorowski). W 1373 odcinku "M jak miłość" zostanie jego żoną i podpisze na siebie wyrok. Niestety tylko w ten sposób będzie miała pewność, że szaleniec nie odbierze jej córeczki.

Ślub Izy i Artura

Po ślubie Lewińska zrobi wszystko, by uciec od męża tyrana. Zgłosi się do jego wuja, który nie uwierzy w zabójcze zapędy Artura. Iza będzie musiała radzić sobie sama.

Iza ma szósty zmysł, który karze jej poszperać w przeszłości Artura i trafia na ślad, który może być dla Izy asem w rękawie i gwoździem do trumny Artura - powiedział Tomasz Ciachorowski w najnowszych kulisach serialu.

W "M jak miłość" po ślubie Iza nie spocznie, póki nie pogrąży Artura. Przeszpera jego komputer i znajdzie historię przelewów do Jana Adamczyka. Okaże się, że za czasów szkolnych Artur go pobił i prawie trafił do poprawczaka! Za co mu teraz płaci? Iza wszystkiego się dowie i z pomocą tajemniczego Jana wyrwie się z rąk psychopaty!

Zastraszona Iza zostanie żoną Artura w 1373 odcinku "M jak miłość".

Zrobi to, żeby chronić Maję.