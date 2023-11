2 z 6

Małgorzata Pieńkowska nie zdradziła, gdzie znów razem zagrają, ale wiele wskazuje na to, że nie będzie to raczej "M jak miłość". Postać Młynarczyka została uśmiercona, a aktor w ostatnim wywiadzie dla "Rewii" podtrzymał swoją decyzję i powiedział, dlaczego zdecydował się odejść z serialu.

- Nie było łatwo podjąć tę decyzję, bo zżyłem się z ekipą. Ale decydując się na ten krok czułem że robię dobrze. Chciałem otworzyć się na nowe wyzwania. Jedną z nich jest właśnie udział w programie TTBZ - powiedział Andrzej Młynarczyk.

Padło też pytanie o pieniądze. W końcu granie w serialu to stały dochód. Co odpowiedział na to aktor?

- Zdecydowanie tak, ale przecież pieniądze to nie wszystko.

Co jeszcze zdradził aktor?