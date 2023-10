Zapoznaj się z komediową produkcją „The Office”, bądź kryminalną walką między gangami w „Peaky Blinders”. Ponadto przygotowaliśmy propozycje ciekawych seriali nie tylko z Ameryki, ale również z Polski – „Ślepnąc od świateł” oraz z Francji, czyli „Lupin”. Dowiedz się więcej!

Pierwszą z propozycji ciekawych seriali jest amerykańska produkcja „The Office”. Produkcja na Filmwebie zdobyła ocenę 8,8 na 10, a także otrzymała nagrody w ramach: Emmy, Złotych Globów, People’s Choice, Teen Choice, Two Cents TV czy TCA.

Historia serialu oparta jest na popularnej w Wielkiej Brytanii serii, o tym samym tytule. Podobnie jak oryginał śledzi codzienne życie pracowników przedstawionego w produkcji biura. Całą ekipą zarządza manager regionalny, Michael Scott. Twierdzi on, że jest najzabawniejszym oraz najśmieszniejszym szefem na całym świecie. Nie da się również nie zauważyć, że jest przy tym niesamowicie okropny oraz nieznośny. Pracownicy biura mają serdecznie dość jego zachowania. Jak potoczą się losy bohaterów?

Serial miał swoją premierę w latach 2005-2013. Co ciekawe, w Polsce powstał nawet polski odpowiednik pt. „Biuro”. W produkcji wystąpili: Steve Carell („Mała Miss”, „Evan Wszechmogący”), John Krasinski („Ciche miejsce”, „Jack Ryan”), Jenna Fischer („Bez smyczy”, „Ostrza chwały”) czy Rainn Wilson („Sześć stóp pod ziemią”, „Juno”).

Drugą propozycją jest „Peaky Blinders”. Jest to produkcja pełna akcji oraz intryg, która wyprodukowana została w 2013 roku. Serial zdobył nagrody w ramach BAFTA TV oraz IFTA, a na Filmwebie posiada notę 8,6 na 10.

Głównym bohaterem jest Thomas Shelby, który wraz ze swoim starszym bratem Arthurem i ciotką Polly dowodzą jedną z najsilniejszych oraz najgroźniejszych grup przestępczych w mieście. Utrzymują się, dzięki nielegalnym zakładom bukmacherskim oraz haraczom. Po czasie ambicje Thomasa wykraczają jednak poza rządzeniem w Birmingham. Mężczyzna pragnie wzmocnić swoją pozycję, co niewątpliwie pomóc mu ma prowadzenie nielegalnych interesów. Taka szansa nadarza się w momencie, gdy w ręce mężczyzny trafia skradziony z fabryki transport broni. Członkowie pozostałych gangów zaczynają z czasem nawiedzać Small Heath. Na drodze bohatera staje Billy Kimber. Czy Thomas'owi uda się spełnić swój cel?

W produkcji wystąpili: Helen McCrory („Dom grozy”, „Wywiad z wampirem”), Cillian Murphy („Batman – Początek”, „Incepcja”), Paul Anderson („Zjawa”, „Legend”) oraz Joe Cole („Czarne lustro”, „Niech będzie teraz”).

„Opowieść podręcznej” to następna propozycja w zestawieniu, która na Filmwebie zdobyła 8,0 gwiazdek na 10. Serial otrzymał nagrody w ramach: Emmy, Złotych Globów, MTV, Satelity, Critics’ Choice Television, BAFTA TV, IFTA czy TCA.

Historia rozpoczyna się, kiedy Władze Republiki Gileadu zaniepokojone są niskim przyrostem naturalnym. Wprowadzają zasady mówiące o całkowitym ubezwłasnowolnieniu kobiet. Freda to tytułowa podręczna, mieszkająca u komandora i jego żony. Na kobietę przypadł straszny los, gdyż raz w miesiącu musi oddać się panu domu. To wszystko dlatego, by zajść w ciążę. Bohaterka jest zrozpaczona, gdyż nie jest się w stanie pogodzić z życiem, jakie ją spotkało. Chciałaby znów decydować o własnym losie. Jak dalej potoczą się losy Fredy?

Powstał na podstawie powieści Margaret Atwood. W produkcji wystąpili: Elisabeth Moss („Mad Men”, „Tajemnice Laketop”), Joseph Fiennes („Elizabeth”, „Kupiec wenecki”), Yvonne Strahovski („Chuck”, „Dexter”) oraz Samira Wiley („Orange Is the New Black”, „Nerve”).

Kolejnym ciekawym serialem jest „After Life”, który na Filmwebie posiada notę 7,9 na 10. Akcja toczy się w fikcyjnym miasteczku Tambury, gdzie główny bohater jest dziennikarzem lokalnej gazety.

Produkcja opowiada o Tony’m, który wiódł na pozór idealne życie. Po śmierci jego żony Lisy, która umarła na raka, mężczyzna się zmienia. Stoi przed rozważaniem, jakim jest samobójstwo, jednakże nie decyduje się na nie, gdyż postanawia żyć tak długo, by ukarać świat. Chce mówić oraz robić to, na co ma ochotę. Twierdzi, że brak troski o siebie oraz innych jest rodzajem supermocy. Jednak okazuje się, że jego plan będzie niestety trudny do zrealizowania, ponieważ wszyscy jego bliscy chcą odzyskać Tony’iego, którego znali wcześniej. Czy bohater pogodzi się na dobre ze śmiercią żony?

W produkcji wystąpili: Ricky Gervais („Biuro”, „Statyści”), Tom Basden („Mroczna relikwia”, „Plebs”), David Bradley („Wirus”, „Broadchurch”) oraz Roisin Conaty („Man Down”, „GameFace”).

Następną produkcją jest „Ślepnąc od świateł”, która powstała na podstawie adaptacji książki Jakuba Żulczyka. Serial zdobył nagrody w ramach: PSC, Orłów oraz Telekamer, a także nominację do Filmwebu, na którym otrzymał ocenę 7,8 na 10.

Historia opowiada o Kubie, który jest warszawskim dilerem, a jednocześnie outsiderem. Jest to człowiek, który lubi mieć wszystko dobrze zaplanowane. Nikt wiele o nim nie wie, za to on o swoich klientach wie bardzo dużo. Bohater obraca się w gronie gangsterów, którymi dowodzi Stryj. Mężczyzna chciałby uciec od dotychczasowego życia, więc kupuje dwa bilety samolotowe w jedną stronę. W tym samym momencie z więzienia wychodzi Dario, który jest gangsterem starszego pokolenia. Czy Kuba zmierzy się z własnymi demonami przeszłości?

W rolę głównego bohatera wcielił się Kamil Nożyński znany z produkcji „Lokatorka” oraz „Raport”.

„The 100”, to kolejny serial w zestawieniu, który stworzony został na podstawie książki Kass Morgan „Misja 100”. Produkcja otrzymała nagrodę Saturna, a na Filmwebie posiada 7,5 gwiazdki na 10.

Fabuła rozpoczyna się 97 lat temu po wojnie nuklearnej. Życie przez ten czas wyginęło, a tylko nieliczni pozostali na Arce, stacji kosmicznej, na której dzień za dniem zaczyna brakować zasobów do przeżycia. Za nieprzestrzeganie zasad panują tam kary. Kanclerz wydaje rozkaz, by na ziemię zesłać aż 100 młodych przestępców, którzy sprawdzą, czy na planecie da się zamieszkać ponownie. Na miejscu jednak okazuje się, że wciąż są tam mieszkańcy, którzy nieprzychylni są przybyszom. Stoją przed dylematem, czy poinformować mieszkańców Arki o całej sytuacji, czy też jednak nie.

W produkcji wystąpili: Eliza Taylor („November Man”, „Wabik”), Paige Turco („Plan gry”, „Ojczym”), Thomas McDonell („Mroczne cienie”, „Odlot”) oraz Bob Morley („Road Train”, „Zatoka serc”).

„Anatomia prawdy” jest następną propozycją ciekawych seriali, który na Filmwebie otrzymał notę 7,3 na 10.

Główną bohaterką jest Megan Hunt, która jest doktorem. Kobieta należy do światowej sławy neurochirurgów. Podczas wypadku samochodowego doznaje obrażeń, przez co jest zmuszona zakończyć swoją karierę. Od tej pory bohaterka zaczyna wykorzystywać swoją wiedzę i podejmuje pracę jako lekarz sądowy. Rozwiązując kryminalne zagadki, Megan często posuwa się do metod niekonwencjonalnych, które nie zawsze będą cieszyć się aprobatą przełożonych. Bada między innymi ciała ofiar. Podczas każdej sprawy, towarzyszą jej niesamowite emocje. Zdarza się czasem, że Megan nie zna granic.

W produkcji wystąpili: Dana Delany („Gotowe na wszystko”, „Tombstone”), Jeri Ryan („Do diabła z miłością”, „Dracula 2000”), Nic Boshop („Kamuflaż”, „Dominion”) oraz John Carroll Lynch („Big Sky”, „Wyspa tajemnic”).

Przedostatnią propozycją ciekawych seriali jest „Squid Game”. Produkcja zdobyła nagrody w ramach: Gotham, Critics’ Choice Television, Critics Choice Super Awards, Satelity, Film Independent, People’s Choice, Złotych Globów, Emmy czy Filmwebu, na którym posiada ocenę 7,3 na 10.

„Squid Game” opowiada o 456 osobach mających problemy finansowe. Każdy z nich dostaje zaproszenie do wzięcia udziału w grze, o której nic nie wiedzą. Organizatorzy zapewniają ich, że nagroda rozwiąże wszystkie problemy uczestników. Rozgrywki toczą się w miejscu, którego położenia uczestnicy nie znają. Ich najważniejszym zadaniem jest uczestniczenie w dziecięcych zabawach, znanych w Korei Południowej. Ci, którym udało się pomyślnie zakończyć grę, przechodzą do kolejnego etapu. Przegrani natomiast skazani są na natychmiastową śmierć.

W produkcji wystąpili: Jung-Jae Lee („Sin-se-gae”, „I zbaw nas ode złego”), Hae-soo Park („Dom z papieru: Korea”, „Czas łowów”), Ho-yeon Jung („Hope”, „The Governesses”) oraz Yeong-su Oh („Seon-deok-yeo-wa ng”, „Dol-a-on II-ji-mae”).

„Lupin” to ostatni serial w zestawieniu, który na Filmwebie otrzymał notę 7,2 oraz nagrodę Satelity.

Głównym bohaterem jest Francuz pochodzący z Senegalu, Assane Diop. Za jego nastoletnich czasów, ojciec mężczyzny, Babakar, pracował u zamożnej rodziny. Bohater otrzymał wtedy od niego książkę pt. „Arsène Lupin”, według której wzorował później swoje poczynania. Pewnego dnia dochodzi do kradzieży Naszyjnika Królowej, który należał do Marii Antoniny. Za przywłaszczenie oskarżony zostaje ojciec Assane’a. Po 25 latach zguba zostaje wystawiona na aukcji. Dorosły już bohater postanawia go ukraść. Angażuje do tego kilku przestępców. Czy ten skok mu się uda?

W rolę głównego bohatera wcielił się Omar Sy znany z produkcji „Nietykalni”, „Chocolat” oraz „Ugotowany”.

Mamy dla ciebie jeszcze kilka ciekawych seriali, których fabuła wciągnie się na wiele dni, jak, i nie tygodni!

