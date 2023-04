Ciekawe seriale na Netflixie: TOP 17 najlepszych produkcji, które znajdziesz na platformie

W naszym rankingu znajdują się ciekawe seriale Netflixowe z gatunków: dramatu, komedii, kryminału, fantasy czy akcji. W propozycjach tych są produkcje pełne grozy jak w „Dahmer – Potwór: Historia Jeffreya Dahmera” czy mafijne porachunki, które widz obejrzy w „Ozark”. Jesteście ciekawi pozostałych seriali, które dla was opisaliśmy? Zapraszamy do rankingu.

Spis treści:

„House of Cards” to pierwszy ciekawy serial na Netflixie w naszym zestawieniu. Propozycja otrzymała nagrody w ramach: Złotych Globów, Emmy, Satelity, Złotych Szpul, Światowej Akademii Muzyki Filmowej, Amerykańskiego Stowarzyszenia Montażystów, Amerykańskiej Gildii Scenografów, Amerykańskiej Gildii Scenarzystów, Amerykańskiej Gildii Kostiumologów oraz Amerykańskiej Gildii Aktorów Filmowych. Produkcja na Filmwebie posiada notę 8,4 na 10. O czym jest serial?

Francis Underwood to kongresmen USA. Mężczyzna ma objąć stanowisko Sekretarza Stanu, a co za tym idzie, odegra ważną rolę w rządach. Pewnego dnia Linda Vasquez, kierowniczka kadry Białego Domu, oświadcza mężczyźnie, iż prezydent wbrew złożonej obietnicy, nie spełni ich umowy, a Francis będzie musiał pozostać w Kongresie. Bohater czuje się oszukany, lecz przyjmuje wiadomość ze spokojem. W rzeczywistości rozpoczyna niebezpieczną, polityczną grę. Chce zemścić się na prezydencie, wykorzystując do tego znajomość z pewną zdeterminowaną dziennikarką. Czy uda mu się dopiąć swego?

Produkcja powstała na podstawie powieści Michaela Dobbsa. W serialu wystąpili: Kevin Spacey („Tajemnice Los Angeles”, „Podejrzani”), Robin Wright („Forrest Gump”, „Narzeczona dla księcia”), Kate Mara („Fantastyczna czwórka”, „Marsjanin”), a także Michael Kelly („Iluzja”, „Oszukana”).

Kolejną propozycją jest „Better Call Saul”, który na Filmwebie otrzymał 8,3 gwiazdki na 10. Serial zdobył liczne nagrody w ramach: Saturnów, Satelity, TCA, Critics’ Choice Television, Amerykańskiego Stowarzyszenia Montażystów oraz Amerykańskiej Gildii Scenarzystów.

Serial opowiada przede wszystkim o Jimmym McGillu (później jako Saul Goodman). Ten stara się jak może, by reprezentować rodzinę Kettlemanów, których oskarżono o defraudację pieniędzy. Próba mężczyzny kończy się spotkaniem z baronem narkotykowym, Tuco Salamanką oraz Nacho... W międzyczasie mężczyzna traci licencję adwokacką, którą po roku odzyskuje i postanawia na nowo nawiązać kontakty z klientami. Czy uda mu się doprowadzić swoją sprawę do końca?

Wydarzenia w serialu przedstawiają losy bohaterów 6 lat przed zdarzeniami z „Breaking Bad”. W rolę tytułowego bohatera wcielił się Bob Odenkirk znany z produkcji „Breaking Bad”, „Nikt”, „Fargo”.

„Gambit Królowej” to kolejny ciekawy serial, jaki można znaleźć na Netflixie. Produkcja otrzymała nagrody w ramach: Złotych Globów, Emmy, Złotych Szpul, Grammy, Światowej Akademii Muzyki Filmowej, Critics’ Choice Television, Amerykańskiego Stowarzyszenia Operatorów Filmowych czy Filmwebu, na którym posiada ocenę 8,2 na 10.

Na przełomie lat 50. i 60. XX wieku Elizabeth „Beth” Harmon uchodzi za cudowne dziecko. Dziewczyna trafia do sierocińca, w którym odkrywa, że ma niezwykły talent do szachów. Jak wykorzysta swój talent? Sami musicie zobaczyć.

Serial oparty jest na powieści autorstwa Waltera Tevisa o tym samym tytule. W produkcji wystąpili: Anya Taylor-Joy („Emma.”, „Menu”), Moses Ingram („Obi-Wan Kenobi”, „Tragedia Makbeta”), Janina Elkin („Ja, ty, my, oni”, „Niewypowiedziana wojna”), a także Marcin Dorociński („PitBull”, „Ogród Luizy”).

Następną propozycją w naszym zestawieniu jest „Ozark”, który na Filmwebie posiada notę 7,7 na 10. Serial otrzymał nagrody w ramach: Złotych Globów, Emmy, Amerykańskiego Stowarzyszenia Montażystów, Amerykańskiej Gildii Scenografów, Amerykańskiej Gildii Scenarzystów oraz Amerykańskiej Gildii Aktorów Filmowych.

Główny bohater Marty Byrde to doradca finansowy, który mieszka wraz z rodziną w Naperville. Mężczyzna razem ze swoim przyjacielem prowadzi biuro finansowe. Po kilku latach ich główny klient, Del Rio, dla którego nielegalnie piorą pieniądze, odkrywa, że jest oszukiwany przez wspólnika Marty’ego. Bohater wraz z rodziną musi przeprowadzić się do miejscowości na wyżynie Ozark, gdzie kontynuuje zlecenie dla swojego klienta. Po czasie okazuje się, że rodzina Marty'ego bardzo przeszkadza tutejszej społeczności. Co z tego wyniknie? Całość historii zobaczycie na Netflixie.

W produkcji wystąpili: Jason Bateman („Złodziej tożsamości”, „Outsider”) oraz Laura Linney („Rzeka tajemnic”, „Kinsey”).

„Unorthodox” to kolejny ciekawy serial na Netflixie. Produkcja zdobyła nagrody w ramach: Emmy, Satelity oraz Film Independent. Ta propozycja na Filmwebie otrzymała 7,6 gwiazdki na 10.

Serial opowiada o Etsy, Żydówce, która ucieka od męża, za którego wyszła poprzez zaaranżowane małżeństwo. Kobieta jedzie do Berlina, miasta, w którym mieszka jej matka odrzucona przez ich rodzinę. Na miejscu Etsy poznaje grupę muzyków, którzy również inspirują ją do stawiania swoich kroków w muzyce. W międzyczasie mąż kobiety, Yanky, odkrywa, że żona jest z nim w ciąży. Czy mężczyzna odnajdzie ukochaną?

W rolę głównej bohaterki wcieliła się Shira Haas znana z produkcji „Asia”, „Fokstrot” oraz „Królewna”.

Następnym ciekawym serialem na Netflixie jest „Wednesday”, który na Filmwebie posiada notę 7,5 na 10. Produkcja otrzymała nagrody w ramach: Filmwebu, Kids Choice, Critics Choice Super Awards oraz Amerykańskiej Gildii Kostiumologów. To niekwestionowany hit ostatnich miesięcy!

Tytułowa Wednesday zostaje wydalona ze szkoły, kiedy wymierzyła sprawiedliwość oprawcom jej brata. W konsekwencji tych wydarzeń jej rodzice, Gomez oraz Morticia Addamsowie, zapisują ją do Akademii Nevermore, która przyjmuje uczniów z paranormalnymi zdolnościami. Na miejscu Wednesday nie nawiązuje kontaktu z rówieśnikami, przez co dochodzi między nią, a dyrektorką szkoły do wielu konfliktów. Pewnego dnia dziewczyna odkrywa, że tak samo, jak matka, posiada zdolności parapsychiczne.

W produkcji wystąpili: Jenna Ortega („Iron Man 3”, „Ty”), Gwendoline Christie („Gra o tron”, „Parnassus”), Hunter Doohan („Truth Be Told”, „Your Honor”, Emma Myers („A Taste of Christmas”, „Girl in the Basement”) oraz Percy Hynes White („22.11.63”, „The Gifted: Naznaczeni”).

Kolejną propozycją serialu jest „The Umbrella Academy”. Produkcja na Filmwebie otrzymała ocenę 7,4 na 10.

Akcja rozpoczyna się 1 października w 1898 roku. Kobiety, a jest ich 43, z całego świata zaczynają rodzić. Nie byłoby w tym nic dziwnego, gdyby nie fakt, że żadna z nich nie była nawet w ciąży..

Sir Reginald Hargreeves postanawia zaadoptować sześcioro z nowo narodzonych dzieci. Cała szóstka zostaje superbohaterami. Po upływie 17 lat wszyscy spotykają się na pogrzebie Reginalda, podczas którego dowiadują się, że nadchodzi apokalipsa. Grupa musi zjednoczyć siły, by nie dopuścić do zagłady.

Serial jest adaptacją serii komiksów stworzonej przez: Gabriela Bá oraz Gerarda Waya. W produkcji wystąpili: Elliot Page („Incepcja”, „Pułapka”), Tom Hopper („Piraci”, „Przygody Merlina”), Emmy Raver-Lampman („Demaskator”, „Horror bez tytułu”), David Castañeda („Bogowie ulicy”, „Winni”), Aidan Gallagher („Jacked Up”, „Nicky, Ricky, Dicky i Dawn”) oraz Robert Sheehan („Love/Hate”, „Dary Anioła: Miasto kości”).

„Dahmer – Potwór: Historia Jeffreya Dahmera” to przedostatnia propozycja w naszym zestawieniu. Serial posiada nagrody w ramach Złotych Globów, Critics’ Choice Television, Critics Choice Super Awards, Satelity, People’s Choice oraz Filmwebu, na którym posiada 7,4 gwiazdki na 10.

Fabuła opowiada o seryjnym mordercy – Jeffreyu Dahmerze, który w latach 1978-1991 zamordował aż 17 mężczyzn. Przedstawia przede wszystkim jego dzieciństwo, relacje z ojcem i babcią oraz problemy z dostosowaniem się do środowiska.

W rolę tytułowego bohatera wcielił się Evan Peters znany z produkcji „Zwierzęta Ameryki”, „American Horror Story” oraz „X-Men: Apocalypse”.

Ostatnim ciekawym serialem na Netflixie jest „Alice in Borderland”. Produkcja na Filmwebie zdobyła notę 7,2 na 10.

Serial opowiada o Arisu oraz jego przyjaciołach Chōty i Karube. Pierwszy z nich jest fanem gier komputerowych. Pewnego dnia mężczyźni przenoszą się do alternatywnego Tokio, w którym biorą udział w grach, które grożą nawet nagłą śmiercią. Czy bohaterom uda się wyjść z nich cało?

W produkcji wystąpili: Kento Yamazaki („Orange”, „Death Note”), Tao Tsuchiya („Rurōni Kenshin: Kyōto Taika-hen”, „8 Nen Goshi no Hanayome”) oraz Nijirô Murakami („Zawsze woda”, „Mukoku”).

Dla fanów Netflixa przygotowaliśmy jeszcze kilka ciekawych tytułów seriali, które znajdziesz na platformie: