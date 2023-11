Sprawa “wyciszania” wątku Marty w “M jak miłość” nabiera rumieńców. Jak informuje fakt.pl, po informacjach na ten temat na planie serialu zawrzało! Szczególnie oburzona ma być serialowa matka Marty - grana przez Teresę Lipowską. Portal w tytule pisze wręcz o buncie.

Dominika Ostałowska, która gra w serialu Martę Mostowiak, wyznała ostatnio, że nie wie, czy wróci do serialu.

Nie wiem, czy wrócę jeszcze kiedyś do „M jak miłość". To pytanie do scenarzystów. Ja jestem dostępna i chętna do grania. Nie zniknęłam z serialu na własną prośbę – mówiła Faktowi.