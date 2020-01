Brutalny gwałt w "M jak miłość"! Co jeszcze w najbliższych odcinkach serialu?

Przed nami kolejne odcinki serialu "M jak miłość". Co wydarzy się w odc. 1484 - 1485 (emisja 13-14 stycznia)? Mamy dla Was dokładny opis i zdjęcia. A będzie działo się dużo - m.in. gwałt...

Gwałt w "M jak miłość"

W kolejnym tygodniu Janek (Tomas Kollarik) na nowo zbliży się do Sonii (Barbara Wypych)… A dziewczyna wyzna w końcu Morawskiemu, jak wiele dla niej znaczy.

- Na początku to była tylko zabawa... Podobałeś mi się, ale byłeś chłopakiem Uli, nie do wyjęcia. Potem… też byłeś nie do wyjęcia, a ja zrozumiałam… że wpakowałam się po uszy. (…) A wczoraj, kiedy zapukałeś do mojego pokoju… po prostu się przestraszyłam. Bo wiem, że dla ciebie to tylko odskocznia, żeby zapomnieć o Uli. A ja… ja się, cholera, naprawdę w tobie zakochałam!



Tymczasem Ula (Iga Krefft) i Bartek (Arkadiusz Smoleński) zdecydują się na małżeńską terapię, którą poprowadzi Anna Walewska (w tej roli Paulina Napora). Czy oboje zdołają terapeutce zaufać i szczerze opowiedzą o swoich problemach?

Prawdziwy dramat czeka za to w premierowych odcinkach Lilkę (Monika Mielnicka) oraz Mateusza (Krystian Domagała)… Zakochani wybiorą się razem do lokalnego pubu, na urodziny jednego z kolegów - radośni i beztroscy. Podczas imprezy młodzi na chwilę jednak się rozdzielą, a Lilka nagle zniknie. Przez kolejną godzinę Mostowiak będzie dziewczyny szukał, coraz bardziej zaniepokojony. A jego ukochana zostanie w tym czasie odurzona narkotykami... i brutalnie zaatakowana.



Gdy Lilka wróci do domu, Mateusz od razu zrozumie, że padła ofiarą gwałtu. A nastolatka w końcu się załamie...

- Boże, Lilka... Kto ci to zrobił?!

- Nie wiem, niczego nie pamiętam, urwał mi się film…

- Zadzwonię na pogotowie i na policję…

- Nie! Błagam, przysięgnij mi, że tego nie zrobisz!

- Trzeba to zgłosić! Oni mają swoje sposoby, żeby… Proszę cię…

- Nie!!! Pamiętam tylko jego głos... Jak mnie wyrzucił z samochodu... powiedział, że... jeśli komukolwiek powiem, co się stało, to wróci i jeszcze raz zrobi mi… to samo... Błagam, ja chcę zapomnieć! Tego nie było, rozumiesz?!(…) Jeśli mnie kochasz, nikomu nic nie powiesz…

- Lilka...

- Przysięgnij! Nie wypuszczę cię stąd, dopóki mi nie przysięgniesz!



Co wydarzy się dalej? Kolejne odcinki „M jak Miłość” w poniedziałek i wtorek o godz. 20:55, na antenie TVP2…

