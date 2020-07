Brat Adama Zdrójkowskiego w nowym serialu Polsatu! Kim jest? Czy ma dziewczynę? Poznajcie go bliżej! 

Kto pamięta „Rodzinę zastępczą plus”, wie, że zawadiackich braci Zdójkowskich jest dwóch. O Jakubie Zdrójkowskim (20), który kilka lat temu zniknął z show-biznesu, jesienią znów będzie głośno. Brata bliźniaka Adama Zdrójkowskiego zobaczymy w nowym serialu Polsatu „Kowalscy kontra Kowalscy”.

Co ciekawe, w serialu Kuba będzie walczył o względy pięknej Eli, którą gra Wiktoria Gąsiewska – prywatnie dziewczyna jego brata. A to jeszcze nie koniec!

– To będą pracowite wakacje, bo dostałem trzy nowe projekty i dodatkowo reklamę – cieszy się Jakub.

Niestety dobra passa opuściła Adama Zdrójkowskiego, który po zakończeniu „Rodzinki.pl” nie otrzymał jeszcze żadnej nowej roli. Czy to oznacza, że jego miejsce w telewizji i show-biznesie zajmie Kuba?

Adam i Jakub zaczęli karierę wspólnie… 17 lat temu. Mieli zaledwie po trzy lata, gdy zagrali w pierwszej reklamie. Pięć lat później wygrali casting do serialu „Rodzina zastępcza plus”. Chłopców ze zmierzwionymi bujnymi czuprynami widzowie mogli zobaczyć również w produkcji TVP „Londyńczycy”. Potem ich drogi się rozeszły. Adam dostał rolę Kuby Boskiego w „Rodzince.pl”. Jakub wystąpił w trzech filmach: „Ciacho”, „Być jak Kazimierz Deyna” i rosyjskiej „Jedynce”, po czym zniknął z życia publicznego. Co się stało?

– Zraziłem się do show-biznesu i postanowiłem zrobić sobie przerwę. Chciałem żyć jak każdy nastolatek. Mieć życie prywatne i przyjaciół, a przez ciągłą pracę na planach pogarszał mi się z nimi kontakt. Musiałem dać sobie czas, by zastanowić się, co naprawdę chcę w życiu robić – tłumaczy „Fleszowi” Kuba.