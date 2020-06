Brata Adam Zdrójkowskiego w nowym serialu z jego dziewczyną, Wiktorią Gąsiewską! Teraz to Jakub będzie na topie?! 

Kto pamięta „Rodzinę zastępczą plus”, wie, że zawadiackich braci Zdrójkowskich jest dwóch. O Jakubie Zdrójkowskim, który kilka lat temu zniknął z show-biznesu, jesienią znów będzie głośno. Brata bliźniaka Adama Zdrójkowskiego zobaczymy w nowym serialu Polsatu „Kowalscy kontra Kowalscy” . W rozmowie z "Fleszem" aktor uchylił rąbka tajemnicy i zdradził, kogo zagra!

Zagram w nim Nikodema, stonowanego, dobrze wychowanego chłopaka, który interesuje się informatyką. (...) To będą pracowite wakacje, bo dostałem trzy nowe projekty i dodatkowo reklamę – zdradził „Fleszowi” aktor.

Co ciekawe, w serialu Kuba będzie walczył o względy pięknej Eli, którą gra Wiktoria Gąsiewska – prywatnie dziewczyna jego brata. Niestety, dobra passa opuściła Adama Zdrójkowskiego, który po zakończeniu „Rodzinki.pl” nie otrzymał jeszcze żadnej nowej roli. Czy to oznacza, że jego miejsce w telewizji i show-biznesie zajmie Kuba?

Czy Jakub Zdrójkowski zajmie miejsce Adama Zdrójkowskiego?

Adam i Jakub zaczęli karierę wspólnie... 17 lat temu. Mieli zaledwie po trzy lata, gdy zagrali w pierwszej reklamie. Pięć lat później wygrali casting do serialu „Rodzina zastępcza plus”. Chłopców ze zmierzwionymi bujnymi czuprynami widzowie mogli zobaczyć również w produkcji TVP „Londyńczycy”. Potem ich drogi się rozeszły. Adam dostał rolę Kuby Boskiego w „Rodzince.pl”. Jakub wystąpił w trzech filmach: „Ciacho”, „Być jak Kazimierz Deyna” i rosyjskiej „Jedynce”, po czym zniknął z życia publicznego. Co się stało?

Zraziłem się do show-biznesu i postanowiłem zrobić sobie przerwę. Chciałem żyć jak każdy nastolatek. Mieć życie prywatne i przyjaciół, a przez ciągłą pracę na planach pogarszał mi się z nimi kontakt. Musiałem dać sobie czas, by zastanowić się, co naprawdę chcę w życiu robić – tłumaczy „Fleszowi” Kuba.

Zdrójkowski przyznaje, że długo nie ciągnęło go do telewizji. Obserwował brata, który w tym czasie zyskał dużą popularność, i... wcale mu nie zazdrościł. Kiedy szli z przyjaciółmi na plażę, do Adama podchodziły dzieciaki, żeby z nim porozmawiać i zrobić sobie zdjęcie. Aktor nie odmawiał, a trwało to godzinami. Jak się okazuje, Kuba nie zrezygnował jednak całkowicie z aktorstwa, tylko role filmowe zamienił na dubbing. Użyczył głosu w aż 21 animowanych produkcjach, m.in. „Wielkiej Szóstce”, „Niesamowitym świecie Gumballa”, a ostatnio w „Metalions” i kilku produkcjach TVP. Czy zamierza walczyć z bratem o kolejne projekty i sławę?

Nie ma mowy o rywalizacji. Z Adamem zawsze się wspieramy i kibicujemy sobie z całych sił. Staramy się też sobie pomagać. Informację o castingu do „Kowalscy kontra Kowalscy” dostałem właśnie od Adama, on sam nie brał w nim udziału – zdradza Jakub.

W serialu Polsatu Kuba Zdrójkowski będzie miał sceny pocałunków z Wiktorią Gąsiewską. Czy to poróżni braci? Jak na tę sytuację zareagował Adam? Przeczytasz w nowym "Fleszu".

Czy Kuba odniesie sukces jak Adam?

Jakub Zdrójkowski wraca do show-biznesu i telewizji.