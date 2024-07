Serial "Belle Epoque" zdobył nagrodę na World Media Festival 2017 w Hamburgu. Produkcja TVN została doceniona w kategorii Rozrywka. Serialowi przyznano drugą nagrodę, Srebrny Glob - podaje portal Wirtualnemedia.pl. To pierwsza taka nagroda dla polskiego serialu kryminalnego. Uroczyste wręczenie statuetki odbędzie się 10 maja. Czy to początek międzynarodowego sukcesu "Belle Epoque"? Nie jest to wykluczone. Po prezentacji serialu na targach w Cannes, TVN otrzymał zapytania o zakup praw do emisji.

Reklama

Zobacz też: Sukces czy porażka? Widzowie ostro krytykują serial Belle Epoque i wytykają wpadki po pierwszym odcinku!

"Belle Epoque" będzie emitowany za granicą?

Na razie nie podjęto żadnych decyzji odnośnie dalszych losów serialu "Belle Epoque". Szefostwo stacji nie podjęło jeszcze ostatecznej decyzji o tym, czy powstanie drugi sezon. Jeśli tak się stanie, pierwsze odcinki emitowane będą najwcześniej wiosną 2018 roku. Serial "Belle Epoque" nie od początku zyskał sympatię widzów TVN. Początkowo produkcja była wręcz hejtowana, a TVN tłumaczył się z wpadek m.in. z sygnalizacją świetlną! Jednak po kilku odcinkach, serial zyskał sporą rzeszę fanów. Co więcej, mówi się już oficjalnie o tym, że powstanie drugi sezon! Czy teraz pora kryminalno-kostiumowa produkcja TVN będzie bawić również widzów za granicą?

Zobacz także

Polecamy: Paweł Małaszyński szczerze jak nigdy o Magdalenie Cieleckiej i Belle Epoque! Czym nas zaskoczył?

Serial "Belle Epoque" doceniony na World Media Festival 2017.