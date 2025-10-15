Szok! Kasia Smutniak wcieli się w Maryję w nowej "Pasji" Mela Gibsona

Jak donosi Variety, w nadchodzącej kontynuacji „Pasji”, zatytułowanej „The Resurrection of the Christ”, w roli Maryi wystąpi polska aktorka Kasia Smutniak. W pierwszym filmie w tę postać wcieliła się Maia Morgenstern. Dla Smutniak to kolejna znacząca rola w produkcji anglojęzycznej – wcześniej widzowie mogli ją zobaczyć m.in. w filmie „Doktor Dolittle” oraz serialu „Domina”.

Reklama

Aktorka dotąd występowała głównie w produkcjach włoskich, takich jak „Oni” czy „Koliber”, a także w polskich filmach, m.in. „Nieznajomi” i „Słodki koniec dnia”. Rola w filmie Mela Gibsona może być przełomem w jej międzynarodowej karierze.

Zmiany w obsadzie nowej „Pasji” Mela Gibsona

Wbrew wcześniejszym zapowiedziom, Jim Caviezel nie powróci do roli Jezusa Chrystusa. Początkowo planowano, że aktor – obecnie 57-letni – zagra ponownie 33-letniego Jezusa, a twórcy odmłodzą go cyfrowo. Caviezel miał nawet rozpocząć przygotowania duchowe do roli, w tym posty i modlitwy.

Ostatecznie jednak Mel Gibson zrezygnował z tego rozwiązania, uznając, że cyfrowe odmłodzenie aktora jest zbyt problematyczne. W roli Jezusa zobaczymy teraz fińskiego aktora Jaakko Ohtonena, znanego z serialu „Wikingowie: Walhalla".

W obsadzie znaleźli się również:

Mariela Garriga – Maria Magdalena (zastępuje Monicę Bellucci), znana z filmu „Mission: Impossible - Dead Reckoning - Part One”)

Pier Luigi Pasino – święty Piotr (wystąpił w „Lovely Boy”)

Riccardo Scamarcio – Poncjusz Piłat (znany z filmu „Oni”).

Jim Caviezel zrezygnował z roli w nowej „Pasji”

Jim Caviezel był pierwotnie brany pod uwagę jako odtwórca głównej roli, jednak proces cyfrowego odmłodzenia aktora okazał się zbyt skomplikowany. Mimo że Mel Gibson zapewniał, iż potrafi poradzić sobie z technicznymi wyzwaniami, zespół produkcyjny zdecydował się na zmianę.

Caviezel miał zagrać postać 33-letniego Jezusa, choć od premiery oryginalnej „Pasji” minęło już 21 lat. Reżyser początkowo planował ponowne zaangażowanie aktora, co było szeroko komentowane w mediach.

„The Resurrection of the Christ” – kiedy premiera i o czym będzie film Mela Gibsona?

Nowy film Mela Gibsona skupi się na wydarzeniach, które miały miejsce w ciągu trzech dni pomiędzy śmiercią a zmartwychwstaniem Jezusa Chrystusa. Reżyser określił film jako „trip”, podczas którego Jezus odwiedza „inne wymiary”.

Projekt jest osobisty dla Mela Gibsona i – jak zapewnia Adam Fogelson, prezes Lionsgate Motion Picture Group – może stać się najważniejszym wydarzeniem filmowym tej generacji. Fogelson stwierdził, że Mel Gibson to jeden z najwybitniejszych reżyserów naszych czasów, a ten film to dla niego szansa na pokazanie pełni swojego talentu.

Film „The Resurrection of the Christ” zostanie podzielony na dwie części. Pierwsza z nich ma trafić do kin w Wielki Piątek – 26 marca 2027 roku. Druga część zadebiutuje 40 dni później, w dzień Wniebowstąpienia Pańskiego, czyli 6 maja 2027 roku.

Zdjęcia do produkcji mają rozpocząć się w tym miesiącu w Rzymie.

Kasia Smutniak to gwiazda międzynarodowego formatu

Kasia Smutniak (Katarzyna Anna Smutniak) to polsko‑włoska aktorka, która od lat buduje status gwiazdy nie tylko we Włoszech, ale także na poziomie międzynarodowym. Jej kariera obejmuje kluczowe role filmowe i telewizyjne, nominacje do prestiżowych nagród i współpracę z czołowymi twórcami kina. Oto przegląd jej najważniejszych ról, które umocniły jej pozycję: „From Paris with Love”, „Allacciate le cinture”, „Loro”, „Dolittle” oraz „Domina”.

Przypominamy, że w ostatnim czasie Hollywood pogrążyło się w żałobie. W październiku media obiegła przykra wiadomość - nie żyje Diane Keaton.

Reklama

Zobacz także: Stan zdrowia Celine Dion od lat martwi cały świat. Nagle nadała przejmujący komunikat