Celine Dion od lat zmaga się z niezwykle rzadką i nieuleczalną chorobą neurologiczną – zespołem sztywnego człowieka. Schorzenie to jest autoimmunologiczną chorobą powodującą bolesne skurcze i sztywność mięśni. Ze względu na swoje problemy zdrowotne, Dion została zmuszona do wycofania się z życia publicznego i zawieszenia kariery.

Reklama

Celine Dion przerywa milczenie: wyjątkowy komunikat dla fanów

Celine Dion po długim okresie milczenia zdecydowała się przemówić do swoich fanów. Powodem był szczególny dzień – kanadyjskie Święto Dziękczynienia. Wokalistka opublikowała emocjonalne nagranie na Instagramie, które poruszyło miliony osób na całym świecie.

Dziś jest czas na spotkanie, powiedzenie 'dziękuję' i docenienie tego, co mamy – nieważne, gdzie jesteśmy. Dla mnie to dzień pełen miłości, wspomnień i wdzięczności za moją rodzinę, przyjaciół i oczywiście – za wszystkich was, którzy wspierają mnie od wielu lat

Dramatyczna walka Dion o zdrowie i normalność

W wywiadzie dla magazynu „Vogue” Dion otwarcie przyznała, że codzienna walka z chorobą jest ogromnym wyzwaniem.

Ciężko pracuję każdego dnia, ale przyznaję, że jest mi ciężko. Bardzo za tym tęsknię. Ludzie. Tęsknię za ludźmi. Jeśli nie będę mogła biegać, będę chodzić. Jeśli nie będę mogła chodzić, będę się czołgać. Nie zatrzymam się

To jedno zdanie stało się symbolem jej niezłomności. Celine Dion podkreśliła, że ma tylko dwie opcje: albo trenować jak sportowiec, albo wycofać się całkowicie z życia i zamknąć w domu.

Zdecydowałam, że będę pracować bez wytchnienia z moim zespołem medycznym, całym ciałem i duszą. Chcę być najlepszą wersją siebie zadeklarowała w rozmowie dla magazynu ''7 jours''.

Zespół sztywnego człowieka – codzienność pełna bólu i rehabilitacji

Zespół sztywnego człowieka, na który cierpi Dion, to choroba wyniszczająca zarówno fizycznie, jak i psychicznie. Artystka przyznała, że pięć dni w tygodniu poddaje się intensywnej rehabilitacji oraz ćwiczeniom wokalnym, aby zachować choć częściową sprawność i utrzymać kontakt z muzyką – swoją największą pasją.

Dion nie tylko nie występuje na scenie, ale bardzo rzadko pokazuje się publicznie.

Reklama

Zobacz także: Znany aktor miał wypadek! W samochodzie był także jego młodszy brat