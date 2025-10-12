Diane Keaton była jedną z największych ikon kina. Urodzona w 1946 roku, przez ponad pięć dekad zachwycała widzów na całym świecie. Występ w filmie "Annie Hall" z 1977 roku zapewnił jej Oscara i uczynił symbolem kobiecej niezależności i oryginalności. Słynęła nie tylko z wybitnych ról, ale też niepowtarzalnego stylu. Nosząc garnitury, kapelusze i kamizelki, zrewolucjonizowała sposób postrzegania kobiecej elegancji w Hollywood.

Ostatni wpis Diane Keaton na Instagramie

11 kwietnia 2025 roku na profilu Diane Keaton na Instagramie pojawiło się zdjęcie, które dzisiaj budzi ogromne emocje. W kadrze widzimy aktorkę z jej ukochanym psem Reggiem. Zdjęcie opublikowano z okazji Narodowego Dnia Zwierząt Domowych. Choć post był częścią współpracy, miał silnie osobisty charakter i promieniował radością, spokojem i miłością. Reggie, Golden Retriever, pojawił się w życiu Diane Keaton w 2020 roku. Od tamtej pory był jej wiernym towarzyszem i regularnie pojawiał się na jej Instagramie. Aktorka traktowała go jak członka rodziny i chętnie dzieliła się filmikami, zdjęciami, wspomnieniami wspólnych chwil.

Fani po śmierci Keaton uznali ten kadr za symboliczne pożegnanie. Pod postem aktorki pojawiło się mnóstwo komentarzy. Tak fani żegnają legendę kina:

Prawdziwa legenda. Dziękuję za Twój talent, Twoją obronę zwierząt, Twój niezmierzony urok. Będzie nam Cię brakowało.

Zawsze będziemy cię kochać piszą fani.

Niespodziewana śmierć aktorki

Diane Keaton zmarła 11 października 2025 roku w wieku 79 lat. Jej śmierć była szokiem nawet dla przyjaciół aktorki. Jej stan zdrowia pogorszył się bardzo nagle. Rodzina potwierdziła smutną informację o śmierci aktorki w rozmowie z "People". Jak informują media w ostatnim czasie Diane Keaton ostatni czas spędzała jedynie w otoczeniu najbliższych.

Zobaczcie ostatni post aktorki. Dziś trudno powstrzymać łzy patrząc na te kadry.

