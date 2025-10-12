Ostatni wpis Diane Keaton łamie serce. Trudno powstrzymać łzy
Diane Keaton zmarła w wieku 79 lat. Śmierć aktorki wstrząsnęła całym światem filmu i fanami. Dziś wszyscy patrzą na ostatni wpis legendy kina. Kilka miesięcy temu wrzuciła na Instagram wyjątkowe kadry. Internauci nie ukrywają wzruszenia.
Diane Keaton była jedną z największych ikon kina. Urodzona w 1946 roku, przez ponad pięć dekad zachwycała widzów na całym świecie. Występ w filmie "Annie Hall" z 1977 roku zapewnił jej Oscara i uczynił symbolem kobiecej niezależności i oryginalności. Słynęła nie tylko z wybitnych ról, ale też niepowtarzalnego stylu. Nosząc garnitury, kapelusze i kamizelki, zrewolucjonizowała sposób postrzegania kobiecej elegancji w Hollywood.
Ostatni wpis Diane Keaton na Instagramie
11 kwietnia 2025 roku na profilu Diane Keaton na Instagramie pojawiło się zdjęcie, które dzisiaj budzi ogromne emocje. W kadrze widzimy aktorkę z jej ukochanym psem Reggiem. Zdjęcie opublikowano z okazji Narodowego Dnia Zwierząt Domowych. Choć post był częścią współpracy, miał silnie osobisty charakter i promieniował radością, spokojem i miłością. Reggie, Golden Retriever, pojawił się w życiu Diane Keaton w 2020 roku. Od tamtej pory był jej wiernym towarzyszem i regularnie pojawiał się na jej Instagramie. Aktorka traktowała go jak członka rodziny i chętnie dzieliła się filmikami, zdjęciami, wspomnieniami wspólnych chwil.
Fani po śmierci Keaton uznali ten kadr za symboliczne pożegnanie. Pod postem aktorki pojawiło się mnóstwo komentarzy. Tak fani żegnają legendę kina:
Prawdziwa legenda. Dziękuję za Twój talent, Twoją obronę zwierząt, Twój niezmierzony urok. Będzie nam Cię brakowało.
Zawsze będziemy cię kochać
Niespodziewana śmierć aktorki
Diane Keaton zmarła 11 października 2025 roku w wieku 79 lat. Jej śmierć była szokiem nawet dla przyjaciół aktorki. Jej stan zdrowia pogorszył się bardzo nagle. Rodzina potwierdziła smutną informację o śmierci aktorki w rozmowie z "People". Jak informują media w ostatnim czasie Diane Keaton ostatni czas spędzała jedynie w otoczeniu najbliższych.
Zobaczcie ostatni post aktorki. Dziś trudno powstrzymać łzy patrząc na te kadry.
Zobacz także: Diane Keaton nie żyje. Bliscy nie chcieli mówić o jej stanie zdrowia nawet przyjaciołom