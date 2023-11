W "M jak miłość" znów będzie się działo! Po ostatnich emocjach związanych z walką o życie Magdy (Anna Mucha), próbą samobójczą ojca Julki (Joanna Kuberska) i wypadkiem Anki (Weronika Rosati) widzowie znów będą świadkami prawdziwego dramatu bohaterów serialu. Jak informuje portal superseriale.se.pl już w 1442 odcinku "M jak miłość" córka Marysi (Małgorzata Pieńkowska) i Artura (Robert Moskwa) zostanie porwana przez pedofila! Zobaczcie, co dokładnie wydarzy się w "M jak miłość"!

Basia porwana przez pedofila

Ostatnio informowaliśmy, że już wkrótce w "M jak miłość" zostanie zamordowany policjant Robert. Teraz okazuje się, że tuż po zabójstwie policjanta Dariusz zwabi córkę Marysi i Artura do swojego domu! Pedofil będzie udawał ojca Antka, chłopca, którego Basia (Maja Wudkiewicz) poznała w internecie. Dziewczynka pojedzie w wyznaczone miejsce, a tam będzie na nią czekał Dariusz. Na szczęście chwilę później w domu pedofila pojawi się Kisielowa (Małgorzata Różniatowska), która zaproponuje mu, żeby razem pojechali do pracy. Stadnicki zamknie Basię w domu i pojedzie z Kisielową...

Marysia i Artur dowiedzą się jednak, że ich córka nie dotarła do szkoły i rozpoczną poszukiwania dziewczynki i zgłoszą sprawę na policję. Podczas poszukiwań w lesie ciotka Rafała (Jakub Kucner) dowie się od ciotki, że jej ojciec jest pedofilem! Policjant poinformuje o tym swoich kolegów, którzy ruszą po Basię do domu Stadnickiego. Policja dorwie mężczyznę pod jego domem. Wściekły Rogowski podbiegnie do pedofila, a ten wyciągnie pistolet i przystawi go do głowy lekarza! Na szczęście Artur odbierze mu broń, a policja aresztuje zboczeńca! Basi nie stanie się nic złego.

Basia zostanie porwana przez pedofila.

Na szczęście policja odnajdzie zboczeńca i uratuje córkę Marysi i Artura.

