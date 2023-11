Już za kilka dni na antenie Canal+ zostanie wyemitowany pierwszy odcinek nowej produkcji z udziałem plejady największych gwiazd polskiego show-biznesu. W mini serialu "Mały Grand Hotel" wystąpią m.in. Barbara Kurdej-Szatan, Borys Szyc, Kinga Preis, Katarzyna Bujakiewicz, Mateusz Damięcki, Rafał Szatan oraz gwiazdy kabaretu: Michał Paszczyk i Robert Motyka z kabaretu Paranienormalni czy Marcin Wójcik i Michał Wójcik z Ani Mru Mru. O czym będzie nowy serial?

Pierwszy odcinek nowego serialu widzowie zobaczą już 8 września (niedziela) o godzinie 21:30. O czym będzie "Mały Grand Hotel"? Produkcja będzie pokazywać perypetie pracowników hotelu na prowincji- pracownicy hotelu będą próbowali przywrócić mu dawną świetność.

„Mały Grand Hotel" to produkcja, jakiej na polskim rynku telewizyjnym do tej pory jeszcze nie było. Po raz pierwszy aktorzy i artyści kabaretowi spotkali się na jednym planie filmowym. Twórcy serialu (reżyser Bartosz Konopka, operator Karina Kleszczewska, kostiumograf Ola Staszko) należą do grona uznanych, wielokrotnie nagradzanych filmowców. Jestem przekonana, że zabawna fabuła i doskonałe kreacje aktorskie spodobają się widzom - mówi Beata Harasimowicz, producent kreatywny serialu.