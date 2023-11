Na antenie Canal+ wystartowała nowa produkcja. "Sanktuarium Zła" to serial sensacyjny trzymający w napięciu aż do samego końca. Jedną z głównych ról zagrała w nim Agnieszka Grochowska. W kogo wcieliła się tym razem? Jej postać jest naprawdę intrygująca... Zobaczcie sami!

Reklama

Agnieszka Grochowska w nowym serialu Canal+ "Sanktuarium Zła"

W czerwcu na antenie Canal+ zadebiutowało "Sanktuarium Zła". Akcja ośmioodcinkowego serialu rozgrywa się w Alpach. Głównymi bohaterkami są siostry bliźniaczki ze Szwecji, które w przeszłości zostały rozdzielone. Gdy Helena dostaje zaproszenie od Siri, by odwiedziła ją w sanatorium, w którym mieszka, kobieta w pierwszej chwili jest niechętna. Jednak wizja wakacji w Alpach ostatecznie ją przekonuje.

Po kilku dniach Siri informuje Helenę, że ma do załatwienia ważną sprawę. Prosi siostrę o zastępstwo, lecz ta, mimo zauroczenia pensjonatem, odmawia. Wkrótce Siri znika. Pozostawiona sama sobie Helena zaczyna rozumieć, że jej siostra szybko nie wróci. Odkrywa także, że w sanktuarium, w którym przebywa, prowadzone są mrożące krew w żyłach eksperymenty na pacjentach chorych psychicznie.

Zobacz także: Maciej Stuhr i Magdalena Cielecka w nowej produkcji Canal+. Za scenariusz odpowiada m.in. Kasia Nosowska!

Agnieszka Grochowska w "Sanktuarium Zła" wciela się w postać doktor Stefanii Kowalskiej. Jak czytamy w opisie jej roli, jest to nietuzinkowa myślicielka, naukowiec, psychiatra. Jej specjalizacją są kobiety o osobowościach psychopatycznych. Stefania dołącza do zespołu i dostaje odpowiedzialne zadanie. Musi motywować pracowników. Jest poniekąd adwokatem diabła. Jej urok osobisty i chęć do współpracy to otoczka pozwalająca ukryć ogromne ambicje. Gdy jednak zostanie zaatakowana, będzie się mścić...

"Sanktuarium Zła" w każdy czwartek na antenie Canal+!

Będziecie oglądać?