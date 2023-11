Zapraszamy na nowe odcinki "Barw szczęścia", a w nich... Emisja 18-22 września w TVP2 o 20.05.

A co wydarzy się w życiu Marty (Katarzyna Zielińska)? Walawska pojedzie razem z Ewą (Gabriela Ziembicka) do Warszawy… nieświadoma, że od jakiegoś czasu śledzi ją Iga. A rywalka wsiądzie za nią do pociągu i gdy dziennikarka zostanie sama – tylko z córką - zaatakuje.

- Co ty sobie myślałaś?! Piotr jest mój!

- Iga, straszysz małą…

- Zawsze musisz się wtrącać w nie swoje sprawy!

Iga (Ada Fijał) w końcu Martę uderzy!

Co dalej? I co u innych bohaterów? Oglądaj serial i nasz zwiastun!

Nowe odcinki "Barw szczęścia" od poniedziałku do piątku w TVP2.