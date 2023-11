Boże Narodzenie tuż, tuż… A „Barwy szczęścia” mają dla Widzów świąteczny prezent!

Stanisława Celińska – wspólnie z Krzysztofem Antkowiakiem oraz chórem Sound'n'Grace – nagrała wyjątkową piosenkę: „Czas pojednań”. Zapraszamy do obejrzenia specjalnego, świątecznego teledysku, w którym występują największe gwiazdy serialu!

- Chcieliśmy stworzyć utwór bliski tradycji bożonarodzeniowych hymnów. W dzisiejszych czasach pierwotna idea świąt została przyćmiona przez zachłanny konsumpcjonizm i blichtr świecidełek, niewiele zostało z jej dawnej świetności. Ten czas szczególnie daje się we znaki ludziom wykluczonym, którzy albo nie wytrzymali pogoni za szczęściem rozumianym jako stan posiadania, albo nawet do niej nie stanęli. Tacy ludzie są często zostawieni samym sobie. To właśnie z myślą o nich pracowaliśmy nad utworem” – mówią wspólnie wykonawcy.