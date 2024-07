Tymczasem Agata (Natalia Zambrzycka) oznajmi bratu, że chce, by wprowadził się do nich Paweł (Mateusz Rzeźniczak) – jako jej nowy chłopak. A Hubert (Mare Molak) od razu zaprotestuje.

- Nie zgadzam się, żeby Paweł tu mieszkał, to będzie horror!

- Nie przesadzaj, przecież już tu nocował…

- I ledwo to znosiłem.(…) Sorry Agata, ale nasz dom to nie hotel!

- To również mój dom! Dlaczego ty możesz tu mieszkać z Klarą, a ja z Pawłem nie mogę?!