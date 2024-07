- To nie Tadeusz jest ojcem Aleksa… To Wiktor, ojciec Tadeusza… To z nim miałam romans!(…) Zostawił mnie, kiedy zaszłam w ciążę... Wszystko przez Tadeusza, to on nas rozdzielił. To był najgorszy okres w moim życiu. Zostałam sama w piątym miesiącu ciąży i wydawało mi się, że życie już nie ma sensu.(…) Tadeusz nagadał ojcu, że miałam romans z jego kumplem. Kolega to potwierdził. Wyszłam na... Wiktor wpadł w szał. Na odchodne jeszcze usłyszałam, że Aleks to pewnie wcale nie jest jego dziecko, tylko tamtego…

- A to... dupek!

- Obiecałam sobie wtedy, że... nikt nigdy nie dowie się o tym upokorzeniu. Dlatego ci nie powiedziałam…