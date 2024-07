Kilka dni później Chowański postanowi za to podjąć z firmowego konta aż sto tysięcy złotych – i całą sumę oddać rodzinom zmarłych kolegów.

Marta, gdy Bernard powie jej o planach męża, będzie w szoku.

- On chce sto tysięcy!

- Czuje się winny, że przeżył...

- I jak zapłaci rodzinom, to będzie mniej winny? Przepraszam cię, ale to tak nie działa!(…) Wiem, że on cierpi. Ale znam go... I próbuję zatrzymać lawinę, którą sam na siebie ściąga!