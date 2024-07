Tymczasem Bernard (Radosław Krzyżowski) spróbuje nakłonić Artura (Jacek Rozenek), by opowiedział mu o dramacie, który przeżył w Nepalu…

- Wiem, co teraz czujesz… Masz do siebie pretensje, że ty przeżyłeś, a oni nie.

- Mam do siebie pretensje z innego powodu: że cię wpuściłem do domu. Jeśli masz udawać psychologa, to zamknij drzwi z drugiej strony!