Kilka dni później Marta dowie się za to, że firma jej męża jest bliska upadku.

- Jest tragicznie. Faktury wystawione na firmę tych młodych, co zginęli w Himalajach, niepopłacone.(…) Pracownicy nie dostali obiecanej premii, zresztą - z czego, jak nie ma płynności finansowej? Nam firmy nie płacą, to i my nie mamy z czego płacić!

- Jest aż tak źle?

- Bez kapitana dalej ten statek nie popłynie...